Такую работу можно расценивать как возобновление взаимоотношений между Украиной и Великобританией. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

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Сотрудничество Великобритании и Украины

По мнению Алексея Буряченко, отношения между Великобританией и Украиной снизились из-за определенных британских внутриполитических процессов. Начинается избирательная гонка, как и в США.

"То есть на самом деле им и самим чрезвычайно сложно. Поэтому именно через эту призму нужно рассматривать визит Сунака. Великобритания будет поддерживать нас столько, сколько будет необходимо. Он привез большую помощь для Украины, которая рассчитана на два года. По-моему, визит очень знаковый и результативный", – объяснил он.

Также в контексте помощи политолог упомянул минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине. Впрочем, Турция не пропустила их в Черное море.

Соглашение о гарантиях безопасности

В ходе встречи Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Оно будет действовать до вступления Украины в НАТО и может быть продлено.

"О базовых гарантиях безопасности для Украины было договорено во время заседания G7. Это как общий рамочный договор между конкретными странами. В данном случае между Великобританией и Украиной. Эти гарантии безопасности должны более эффективно реализовываться, чем 5 статья НАТО, потому что она предусматривает до двух месяцев консультаций", – сказал Буряченко.

Известно, что соглашение предусматривает взаимодействием стран в области обороны и безопасности. В частности, Лондон будет делиться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военным сотрудничеством и другим.

Андрей Ермак подчеркнул, что детали соглашения будут известны позже и они "очень понравятся".

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