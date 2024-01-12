Таку роботу можна розцінювати, як поновлення взаємовідносин між Україною та Великою Британією. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко.

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Співпраця Великої Британії та України

На думку Олексія Буряченка, відносини між Великою Британією та Україною понизилися через певні британські внутрішньополітичні процеси. Починаються виборчі перегони, як і в США.

"Тобто насправді їм і самим надзвичайно складно. Тому саме через цю призму треба розглядати візит Сунака. Велика Британія підтримуватиме нас стільки, скільки буде необхідно. Він привіз велику допомогу для України, яка розрахована на два роки. Як на мене, візит дуже знаковий та результативний", – пояснив він.

Також в контексті допомоги політолог згадав мінні тральщики, які Велика Британія подарувала Україні. Утім, Туреччина не пропустила їх у Чорне море.

Угода про гарантії безпеки

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Ріші Сунак підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки строком на 10 років. Вона діятиме до вступу України в НАТО і може бути подовжена.

"Про базові гарантії безпеки для України було домовлено під час засідання G7. Це як спільний рамковий договір між конкретними країнами. У цьому випадку між Великою Британією та Україною. Ці гарантії безпеки мають більш ефективно зреалізовуватись, аніж 5 стаття НАТО, тому що вона передбачає до двох місяців консультацій", – сказав Буряченко.

Відомо, що угода передбачає взаємодією країн у сфері оборони і безпеки. Зокрема, Лондон ділитиметься з Києвом розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою співпрацею та іншим.

Андрій Єрмак наголосив, що деталі угоди будуть відомі пізніше і вони "дуже сподобаються".

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