Россияне и партнеры в шоке, – Зеленский заявил, что Украина будет производить Patriot

Владимир Зеленский отметил, что – большой поклон людям, изготовившим систему Patriot. На сегодняшний день – она уникальна в мире.

Украинский лидер заявил, что Patriot сейчас – самая мощная система в мире. И испытание системы где-то в полях на тренировках – ничто по сравнению с происходящим в Украине во время полномасштабной войны. 24 Канал.

Обратите внимание Это страшный эксперимент, – Зеленский назвал риски затягивания с помощью Украины

И россияне в шоке, И партнеры, честно говоря, в шоке, что эта система так сильно работает,

– говорится в сообщении.

Будет ли производить Украина Patriot

Зеленский заявил, что Украина пока не производит Patriot. В то же время это будет делать. Договоренности уже есть. Однако впереди еще много шагов. В частности, необходимо получить все необходимые лицензии.

Украинский лидер также отметил, что в мире дефицит Patriot. Пока их не хватит, чтобы защитить все страны.

Сколько систем ПВО еще нужны Украине

Ранее Зеленский ответил, сколько систем ПВО нужно еще Украине, чтобы полностью защитить свои территории. Тогда украинский лидер подчеркнул: он благодарен всем, кто помогает Украине с Patriot. Однако украинский лидер заявил, что чисто по-человечески не понимает, как некоторые люди могут спать спокойно, зная, что системы Patriot есть, а в Украине продолжают гибнуть люди. Зеленский подчеркнул: если бы Украина получила еще 7 Patriot, в Херсоне, Харькове и других городах перестали бы погибать люди.