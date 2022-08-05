Завязывают нам руки, отрезают язык и утверждают, что готовы говорить, – Зеленский о россии

Сейчас россия активно убеждает, что хочет мирных переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры с россией похожи не на диалог, а на ультиматумы со стороны кремля.

Во время онлайн-встречи с представителями африканских СМИ Владимир Зеленский сказал, что последние 3 года он пытался поговорить с путиным, но он этого не хотел.

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россия не предлагает диалога, она – террорист

Российские захватчики предлагают украинцам забыть, что у нас есть своя земля, свой флаг и история. Они хотят, чтобы мы сдались и приняли их порядок – только так в кремле видят завершение этих "переговоров".

Они говорят к диалогу. Но это ложь. Что это за диалог? Как референдум в Крыму с оружием в руках? Они нам завязывают руки, отрезают язык, потом говорят, что готовы говорить. Это не диалог, это не разговор, это террорист, испытывающий в себе силу и безжалостный к человеческой жизни.

– подчеркнул президент.

Он отметил, что украинцы находятся на своей земле и защищаются от страны-террориста, пришедшей с войной убивать.

Они не дают диалога. Они предлагают нам сдаться, принять их "мир", забыть, что у нас есть земля, флаг, что это наша история, просто стереть нас,

– сказал Владимир Зеленский.

Не Украина начинала эту войну, но она ее окончит

Владимир Зеленский считает, что Украина обязательно закончит эту войну победой. И переговоры с россией обязательно будут, поскольку ими заканчивается любая война.

Всякая война заканчивается переговорами. Но я хочу, чтобы мы осознали, что путь к этому диалогу очень длинный и очень кровавый, к сожалению,

– сказал Зеленский.

Он также вспомнил, что почти невозможно найти лидера другого государства, которому президент Украины не посылал бы сигналы об опасности со стороны россии и об угрозе полномасштабной войны.

Кроме этого, Зеленский признался, что был готов "на многое" и неоднократно звонил путину, но в Кремле "всегда находили причины, чтобы не давать возможность этому диалогу". После 24 февраля все поменялось. Очевидно, что звонить к путину нет смысла.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что если бы россия действительно хотела закончить войну, то она не взимала бы сейчас дополнительные резервы на Юг Украины и не убивала бы ни в чем невинных гражданских украинцев.

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