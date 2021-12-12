Соответствующий документ российского Минздрава подписали 9 декабря. Перед этим Зеленский возглавлял Фонд обязательного медицинского страхования Москвы.

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Чем будет заниматься Зеленский

На новой должности тезка президента будет следить за реализацией и развитием программ государственных гарантий оказания людям бесплатной медицинской помощи. Также будет курировать развитие системы обязательного медицинского страхования.

Кроме этого, Зеленский должен разработать новую экономическую модель системы здравоохранения и формирования цифровой среды здравоохранения.

Другой тезка Зеленского

В 2019 году ЦИК зарегистрировала кандидатом в народные депутаты Владимира Зеленского – однофамильца украинского президента. Он баллотировался в избирательном округе №159 в Сумской области как самовыдвиженец.

Кстати, во Львове суд наказал тезку третьего президента Виктора Ющенко за пьяное вождение. 14 июля 2021 года его второй раз за год поймали навеселе. Результат проверки на алкоголь показал 3 промилле, что в 16 раз превышает допустимую норму. Поэтому Ющенко оштрафовали на 17 тысяч гривен. Кроме этого, водителя на год лишили права садиться за руль.

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