Відповідний документ російського МОЗу підписали 9 грудня. Перед цим Зеленський очолював Фонд обов'язкового медичного страхування Москви.

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Чим займатиметься Зеленський

На новій посаді тезка президента слідкуватиме за реалізацією та розвитком програм державних гарантій надання людям безкоштовної медичної допомоги. Також куруватиме розвиток системи обов'язкового медичного страхування.

Крім цього, Зеленський має розробити нову економічну модель системи охорони здоров'я та формуванням цифрового середовища охорони здоров'я.

Інший тезка Зеленського

У 2019 році ЦВК зареєструвала кандидатом в народні депутати Володимира Зеленського – однофамільця українського президента. Він балотувався у виборчому окрузі №159 на Сумщині як самовисуванець.

До речі, у Львові суд покарав тезку третього президента Віктора Ющенка за п'яне кермування. 14 липня 2021 року його вдруге за рік спіймали напідпитку. Результат перевірки на алкоголь показав 3 проміле, що у 16 разів перевищує допустиму норму. Відтак Ющенка оштрафували на 17 тисяч гривень. Окрім цього, водія на рік позбавили права сідати за кермо.

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