Паника россиян и эффективность СБУ и ВСУ, – Зеленский в обращении о Ставке Главнокомандующего

Владимир Зеленский рассказал, что провел новое заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Президент объяснил, что они собираются каждый раз, когда есть новости с передовой.

По словам президента, в Харьковской области ситуацию стабилизируют, ВСУ удерживают позиции. Зеленский объяснил, что наши военные держат позиции настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют.

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Зеленский заявил, что у оккупантов не будет никакой опоры в Украине

Президент на панику врагов отреагировал: "Что ж, а мы предупреждали – вариантов у российских военных в Украине только два: бегство из нашей земли или плен".

У коллаборантов варианты схожие – либо они попытаются сбежать, и еще неизвестно, впустит ли их россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт, либо коллаборанты будут осуждены согласно действующему законодательству Украины,

– объяснил президент.

Он также поблагодарил Нацполицию за скорейшее восстановление правопорядка на только что освобожденной территории и СБУ за заметно результативную работу.

"Не могу раскрывать всех деталей, но благодаря СБУ сейчас уверены, что у оккупантов не будет никакой опоры на украинской земле", – сказал Зеленский.

Также Верховный Главнокомандующий ВСУ поблагодарил:

воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют устойчивость в обороне Донецкой области;

95-ю десантно-штурмовую бригаду – за чрезвычайно смелые действия по освобождению нашей территории;

59-ю отдельную мотопехотную бригаду. Ведь в тех условиях неуклонное движение вперед – это настоящий героизм;

57-ю отдельную мотопехотную бригаду за прочность и продвижение вперед.

Владимир Зеленский объяснил, что сейчас очень важен темп. В частности, темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения.

Зеленский поблагодарил украинцев, которые пришли прощаться с Елизаветой II

Владимир Зеленский рассказал, что на церемонию прощания с королевой Елизаветой ІІ прибыли премьер-министр Украины и первая леди Елена Зеленская.

Среди миллионов людей, пришедших попрощаться с Ее Величеством, было и много украинцев. Я благодарю всех украинцев в Соединенном Королевстве, кто показал в этот скорбный момент нашим британским друзьям, что Украина – рядом с ними,

– сказал Зеленский.

Президент анонсировал важные сигналы от Украины на Генассамблее ООН

Владимир Зеленский также сообщил, что 20 сентября будет очень важный день, потому что Украина готовит выступление на Генеральной Ассамблее ООН.

"Будут важные сигналы от нашего государства. Также приму участие в саммите по вопросам продовольственной безопасности – это принципиально важный элемент глобальной безопасности, и Украине есть что сказать", – анонсировал Зеленский.

Также рассказал, что состоятся онлайн-встречи с американскими партнерами и инвесторами, чтобы удовлетворить потребности Украины на всех уровнях обороны, финансов, экономики, дипломатии.

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