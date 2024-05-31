По словам президента, новые соглашения по безопасности помогут Украине усилить вооруженные силы. Зеленский сообщил, что ключевые приоритеты, которые будут рассматриваться на саммите – это ПВО для Украины.

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Украина получит усиление ПВО

Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.

Должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства – и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, у президента Украины запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.

Зеленский также добавил, что пообщается со шведскими представителями как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах. Также встречусь с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.

Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон в конце встречи подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности.

Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности / Скриншот видео процедуры подписания, Офис Президента Украины

Что известно о шведско-украинском сотрудничестве