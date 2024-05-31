По словам президента, новые соглашения по безопасности помогут Украине усилить вооруженные силы. Зеленский сообщил, что ключевые приоритеты, которые будут рассматриваться на саммите – это ПВО для Украины.
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Украина получит усиление ПВО
Владимир Зеленский сообщил, что сегодня Украина подпишет сразу три соглашения по безопасности, которые зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.
Должны обеспечить больше систем, совместные оборонные производства – и обеспечение наших воинов оружием, а также наша глобальная работа ради принуждения России к миру,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме того, у президента Украины запланированы встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном.
Зеленский также добавил, что пообщается со шведскими представителями как в рамках саммита, так и в двусторонних форматах. Также встречусь с Королем Швеции Карлом XVI и представителями оборонных компаний.
Владимир Зеленский и Ульф Кристерссон в конце встречи подписали Соглашение о сотрудничестве в области безопасности.
Украина и Швеция подписали соглашение о безопасности / Скриншот видео процедуры подписания, Офис Президента Украины
Что известно о шведско-украинском сотрудничестве
- Швеция 29 мая объявила о крупнейшем пакете помощи Украине. Всего на вооружении государство имело 2 самолета разведки и управления ASC 890, то есть фактически отдала Украине все.
- Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в разговоре с 24 Каналом рассказал, что россияне господствуют в воздухе, поэтому могут нанести удары по украинским позициям и продвигаться вперед по 50 – 100 метров на некоторых направлениях.
- Чтобы нейтрализовать вражеское господство, нужен системный подход – радиоэлектронная разведка и целеуказание. Этими характеристиками обладают шведские самолеты ASC 890.
- Кроме самолетов ASC 890, Швеция передаст Украине все имеющиеся у нее бронетранспортеры Pbv 302, ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, артиллерийские снаряды и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.