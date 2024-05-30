Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в разговоре с 24 Каналом поделился, как шведские самолеты ASC 890 усилят наше государство в небе.

Важно Дания разрешает Украине использовать переданные F-16 для ударов по России

Россиянам нужно приготовиться

Сейчас россияне господствуют в воздухе, поэтому могут нанести удары по украинским позициям и продвигаться вперед по 50 – 100 метров на некоторых направлениях. Чтобы нейтрализовать вражеское господство, нужен системный подход – радиоэлектронная разведка и целеуказание.

Этими характеристиками обладают шведские самолеты ASC 890. Они могут проводить радиоэлектронную разведку и предоставлять целеуказания истребителям F-16 или другим системам вооружения, которые могут бить по российским наземным, воздушным и морским целям.

Заметьте! Кроме самолетов ASC 890 Швеция передаст Украине все имеющиеся у нее бронетранспортеры Pbv 302, ракеты Rb 99 (AMRAAM), которые могут использоваться как на самолетах, так и в наземных системах ПВО, артиллерийские снаряды и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.

Благодаря этому украинские командиры и пилоты F-16 будут иметь одинаковую картинку с полными координатами объектов, где их можно уничтожать. ASC 890 помогут бороться с российскими Су-34. Когда вражеские суда будут пытаться сбросить КАБы, истребители F-16 или ЗРК Patriot будут их ликвидировать.

Это системный элемент стратегии завоевания господства в воздухе. То, чего сейчас будем достигать. Война выходит на новый уровень – это очень плохая новость для россиян. Есть эволюция в противостоянии между Украиной и Россией,

– подчеркнул Михаил Самусь.

Что говорят в Украине о самолетах ASC 890