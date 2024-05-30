Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у розмові з 24 Каналом поділився, як шведські літаки ASC 890 підсилять нашу державу в небі.

Важливо Данія дозволяє Україні використовувати передані F-16 для ударів по Росії

Росіянам потрібно приготуватися

Натепер росіяни панують у повітрі, тому можуть завдати ударів по українських позиціях та просуватися вперед по 50 – 100 метрів на деяких напрямках. Аби нейтралізувати вороже панування, потрібний системний підхід – радіоелектронна розвідка та цілевказання.

Цими характеристиками володіють шведські літаки ASC 890. Вони можуть проводити радіоелектронну розвідку та надавати цілевказання винищувачам F-16 або іншим системам озброєння, які можуть бити по російських наземних, повітряних та морських цілях.

Зауважте! Крім літаків ASC 890 Швеція передасть Україні всі наявні у неї бронетранспортери Pbv 302, ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, артилерійські снаряди та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

Завдяки цьому українські командири та пілоти F-16 матимуть однакову картинку з повними координатами об'єктів, де їх можна знищувати. ASC 890 допоможуть боротися з російськими Су-34. Коли ворожі судна намагатимуться скинути КАБи, винищувачі F-16 чи ЗРК Patriot будуть їх ліквідовувати.

Це системний елемент стратегії завоювання панування в повітрі. Те, чого зараз будемо досягати. Війна виходить на новий рівень – це дуже погана новина для росіян. Є еволюція у протистоянні між Україною та Росією,

– наголосив Михайло Самусь.

Що кажуть в Україні про літаки ASC 890