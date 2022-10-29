Зеленский появился в Viber
Источник:Офис Президента
В мессенджере Viber начал работу канал Владимира Зеленского. Теперь больше украинцев смогут получать официальную информацию напрямую от президента.
В Офисе президента сообщили, что в мессенджере Viber заработал канал Президента Украины Владимира Зеленского.
Важно На какие каналы подписаться в Viber, чтобы быть в курсе новостей
Зеленский в Viber: как найти страницу
Теперь граждане, которые пользуются именно мессенджером Viber, могут получать актуальные новости самым удобным для них способом. Украинцев призвали присоединяться. Там будут появляться обращения главы государства и главные новости с международного фронта.
Владимир Зеленский теперь в Viber / Скриншот
Найти страницу президента в мессенджере можно, перейдя по ссылке.
Также на официальный канал Зеленского можно подписаться, отсканировав QR-код:
У Владимира Зеленского в Viber только один канал
Отметим, что единственный официальный канал Зеленского в Viber – по ссылке выше. Если вы подписаны на другую страницу, призываем вас отписаться, поскольку это фейк.
Помните, никогда не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и не передавайте свои данные посторонним лицам. Часто мошенники выдают себя за известных лиц или организации.