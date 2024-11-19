Владимир Зеленский произнес речь в Европарламенте. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Смотрите также 1000 дней февраля․ Полномасштабная российско-украинская война в цифрах

Ни один из 1000 дней не был днем предательства ценностей ЕС

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины в течение всего периода полномасштабного вторжения. Он отметил, что ни один из тех 1000 дней не был днем, когда Украина предала европейские ценности.

Европейский образ жизни защищает Украину и защищает жизни людей,

– подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что при поддержке партнеров удалось защитить свободу не только Украины, но и всего ЕС.

Зеленский также поблагодарил за поддержку Формулу мира. Он сказал, что мы должны двигаться к миру, а все меры России должны провоцировать санкции, ведь нужно максимально снизить способность России вести войну.

Президент поблагодарил каждого, кто поддерживает нашу стойкость.

Сегодня мы много достигли, но мы не должны бояться делать больше,

– объяснил он.

По его словам, Путин фокусируется на победе в этой войне и чем больше у него времени, тем хуже условия. Украинский лидер считает, что нужно заставить Россию к переговорам силой.

Чтобы наступил мир, у Путина нужно забрать оружие и деньги. Зеленский сказал, что нужно делать все необходимое, чтобы завершить войну.