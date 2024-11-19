Володимир Зеленський виголосив промову у Європарламенті. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Жоден із 1000 днів не був днем зрадження цінностей ЄС

Зеленський подякував за підтримку України протягом всього періоду повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що жоден із тих 1000 днів не був днем, коли Україна зрадила європейські цінності.

Європейський спосіб життя захищає Україну та захищає життя людей,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що за підтримки партнерів вдалося захистити свободу не тільки України, а й всього ЄС.

Зеленський також подякував за підтримку Формулу миру. Він сказав, що ми повинні рухатися до миру, а всі заходи Росії повинні провокувати санкції, адже потрібно максимально знизити спроможність Росії вести війну.

Президент подякував кожному, хто підтримує нашу стійкість.

Сьогодні ми багато досягли, але ми не маємо боятись робити більше,

– пояснив він.

За його словами, Путін фокусується на перемозі у цій війні і чим більше у нього часу, тим гірші умови. Український лідер вважає, що потрібно змусити Росію до перемовин силою.

Щоб настав мир, у Путіна потрібно забрати зброю та гроші. Зеленський сказав, що потрібно робити все необхідне, щоб завершити війну.