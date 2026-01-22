Был резким и скептическим: новые подробности из Давоса, где уже выступил Зеленский
- Владимир Зеленский на форуме в Давосе резко высказался в адрес европейских партнеров, критикуя их за отсутствие реальных решений.
- Зеленский поделился деталями встречи с Дональдом Трампом, отметив, что документы для завершения войны почти готовы, и подчеркнул необходимость сильного давления на Россию.
Владимир Зеленский прибыл на форум в Давосе и уже встретился с Дональдом Трампом. Кроме того, украинский лидер выступил с рядом заявлений, которые были очень категоричными и острыми.
Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая сейчас находится в Давосе, рассказала, что Зеленский обратился к европейским партнерам с критикой. Также он поделился деталями встречи с Трампом и анонсировал трехстороннюю встречу.
Как Зеленский раскритиковал Европу?
На форуме в Давосе Зеленский заявил, что уже завтра в ОАЭ планируется трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России. Раунды встреч будут проходить 2 дня, их инициировали американцы. Украинский лидер иронично добавил, что он надеется, что ОАЭ знают об этом, потому что иногда Украина получает со стороны США "сюрпризы".
Трудно не заметить скепсиса в высказываниях Зеленского. Его выступление на полях Давоса было очень резким, острым и с критикой в адрес европейских партнеров,
– отметила ведущая.
Обратите внимание! Президент Украины фактически поддержал жесткую критику Трампа в адрес Европы. Зеленский заявил, что многочисленные встречи и декларации не привели к реальным решениям, а в Европе всегда что-то другое является более насущным, чем справедливость.
Что сказал президент о встрече с Трампом?
Кроме этого, во время выступления украинский президент впервые поделился деталями встречи с Трампом, которая длилась почти час. В команде президента ее назвали "хорошей", но Зеленский рассказал немного больше.
Документы, направленные на завершение войны почти готовы. Это действительно имеет значение. Украина работает честно и с преданностью. Это дает результаты и Россия должна стать готовой тоже, чтобы завершить эту войну,
– подчеркнул президент Украины.
Он отметил, что для завершения войны нужно сильное давление на Россию, а поддержка для Украины должна стать крепче. Сегодня, по словам президента, были также разговоры о защите неба над нашей страной.
Зеленский выразил надежду, что США в дальнейшем будут рядом с Украиной, а также отметил, что Европа должна быть сильной.
Ведущая отметила, что от встречи Зеленского и Трампа все ожидали подписания 2 соглашений – о гарантиях безопасности для Украины и выделения 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление. Однако даже вчера уже были сигналы от США, что они не настроены это делать. Очевидно, что все упирается в Россию.
Между тем президент США заявил, что встреча с Путиным будет завтра. Он также поделился деталями о встрече с лидером Украины.
Это (встреча, – 24 Канал) было хорошо. Нам есть куда двигаться. Впереди ждет путь. Встреча с Зеленским будет хорошей. Посмотрим, чем все закончится. Гибнет много людей,
– сказал Трамп.
Кучер добавила, что, несмотря на все заявления, пока не удалось достичь прогресса в переговорах Украины и США.
Что еще прямо сейчас происходит на форуме в Давосе?
- Трамп в Давосе не только встретился с Зеленским, но и подписал устав Совета мира, предоставляя ей статус международной организации. В нее вошло относительно большое количество стран, которых Трамп назвал "звездами" и "друзьями" США.
- Ранее ведущая 24 Канала также объяснила, что прогресс в переговорах Украины и США на форуме тормозит вопрос Донбасса. Партнеры Украины ожидают уступок с нашей стороны, но украинская делегация имеет незыблемую позицию.
- Переговоры между украинской и американской делегациями очень интенсивные. Кучер сообщила, что каждые 2 часа меняют переговорные позиции.