Был резким и скептическим: новые подробности из Давоса, где уже выступил Зеленский

Владимир Зеленский прибыл на форум в Давосе и уже встретился с Дональдом Трампом. Кроме того, украинский лидер выступил с рядом заявлений, которые были очень категоричными и острыми.

Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая сейчас находится в Давосе, рассказала, что Зеленский обратился к европейским партнерам с критикой. Также он поделился деталями встречи с Трампом и анонсировал трехстороннюю встречу.

Смотрите также Россия атакует Украину на фоне форума в Давосе: связано ли это со встречей Трампа и Зеленского

Как Зеленский раскритиковал Европу?

На форуме в Давосе Зеленский заявил, что уже завтра в ОАЭ планируется трехсторонняя встреча делегаций Украины, США и России. Раунды встреч будут проходить 2 дня, их инициировали американцы. Украинский лидер иронично добавил, что он надеется, что ОАЭ знают об этом, потому что иногда Украина получает со стороны США "сюрпризы".

Трудно не заметить скепсиса в высказываниях Зеленского. Его выступление на полях Давоса было очень резким, острым и с критикой в адрес европейских партнеров,

– отметила ведущая.

Обратите внимание! Президент Украины фактически поддержал жесткую критику Трампа в адрес Европы. Зеленский заявил, что многочисленные встречи и декларации не привели к реальным решениям, а в Европе всегда что-то другое является более насущным, чем справедливость.

Что сказал президент о встрече с Трампом?

Кроме этого, во время выступления украинский президент впервые поделился деталями встречи с Трампом, которая длилась почти час. В команде президента ее назвали "хорошей", но Зеленский рассказал немного больше.

Документы, направленные на завершение войны почти готовы. Это действительно имеет значение. Украина работает честно и с преданностью. Это дает результаты и Россия должна стать готовой тоже, чтобы завершить эту войну,

– подчеркнул президент Украины.

Он отметил, что для завершения войны нужно сильное давление на Россию, а поддержка для Украины должна стать крепче. Сегодня, по словам президента, были также разговоры о защите неба над нашей страной.

Зеленский выразил надежду, что США в дальнейшем будут рядом с Украиной, а также отметил, что Европа должна быть сильной.

Ведущая отметила, что от встречи Зеленского и Трампа все ожидали подписания 2 соглашений – о гарантиях безопасности для Украины и выделения 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление. Однако даже вчера уже были сигналы от США, что они не настроены это делать. Очевидно, что все упирается в Россию.

Между тем президент США заявил, что встреча с Путиным будет завтра. Он также поделился деталями о встрече с лидером Украины.

Это (встреча, – 24 Канал) было хорошо. Нам есть куда двигаться. Впереди ждет путь. Встреча с Зеленским будет хорошей. Посмотрим, чем все закончится. Гибнет много людей,

– сказал Трамп.

Кучер добавила, что, несмотря на все заявления, пока не удалось достичь прогресса в переговорах Украины и США.

Что еще прямо сейчас происходит на форуме в Давосе?