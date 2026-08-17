Об этом он рассказал в комментарии для "Детектор медиа".

Что известно о вступлении Золкина в ряды ВСУ?

Решение о вступлении в армию журналист принял еще в апреле этого года. Однако публично рассказывать о своем статусе он не спешил, ожидая завершения подготовки и непосредственного выезда на боевые позиции.

Накануне он опубликовал на своей странице в социальной сети фейсбук первые фотографии в военной форме. Свой поступок он объяснил кратко и категорично.

Потому что мобилизоваться нужно всем,

– отметил Золкин,

Прежде чем приступить к выполнению своих служебных обязанностей, военнослужащий успешно прошел обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Сейчас он уже находится в своем подразделении и выполняет поставленные задачи.

Блогер и телеведущий Владимир Золкин мобилизовался в ВСУ / Фото со страницы в фейсбуке

Напомним, Владимир Золкин – украинский журналист и видеоблогер, который стал известен благодаря интервью с российскими военнопленными и коллаборационистами, которые он публикует на своем YouTube-канале.

В марте 2026 года Ярослав Железняк заявил, что Владимира Золкина сняли с воинского учета и он находился под покровительством ГУР, а впоследствии сообщил о лишении его бронирования. В апреле БЭБ подтвердило расследование в отношении Золкина по подозрению в возможной легализации незаконного имущества и уклонении от уплаты налогов, однако о подозрении ему не сообщали.