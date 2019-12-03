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      Владимир Вятрович официально стал народным депутатом: видео

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      Владимир Вятрович / Фото из соцсетей

      Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович стал нардепом от партии "Европейская Солидарность". Во фракции он заменил Ирину Луценко, которая по собственному желанию сложила депутатские полномочия.

      Так, 3 декабря Вятрович с трибуны Рады произнес присягу народного депутата.

      Больше о том, как Вятрович стал нардепом

      Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников и пусть в этом поможет мне Бог,
      – заявил новоиспеченный депутат.

      Присяга Владимира Вьятровича: видео

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      Как Вятрович стал нардепом?Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Европейской солидарности" Ирины Луценко 12 ноября. Ранее она заявила, что хочет сложить мандат из-за состояния здоровья. Соответственно, занять место Луценко в Раде должен был следующий человек из избирательного списка "Европейской Солидарности". Так, после Луценко следовала Наталья Бойко, однако она отказалась от депутатства, поскольку стала членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". После нее по списку шел Владимир Вятрович.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Вятрович
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