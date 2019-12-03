Володимир В’ятрович офіційно став народним депутатом: відео

Колишній очільник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович став нардепом від партії "Європейська Солідарність". У фракції він замінив Ірину Луценко, яка за власним бажанням склала депутатські повноваження.

Так, 3 грудня В’ятрович із трибуни Ради виголосив присягу народного депутата.

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Присягаю на вірність України. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватись Конституції України та законів, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників і хай в цьому допоможе мені Бог,

– заявив новоспечений депутат.

Присяга Володимира В’ятровича: відео

Як В’ятрович став нардепом? Верховна Рада достроково припинила повноваження народної депутатки від "Європейської солідарності" Ірини Луценко 12 листопада. Раніше вона заявила, що хоче скласти мандат через стан здоров’я. Відповідно, зайняти місце Луценко в Раді мала наступна людина із виборчого списку "Європейської Солідарності". Так, після Луценко слідувала Наталія Бойко, проте вона відмовилась від депутатства, оскільки стала членкинею наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Після неї за списком йшов Володимир В’ятрович.