Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты

Украинский шоумен, руководитель "Студии Квартал-95" и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский – официально зарегистрированный кандидат в президенты. На выборы Зеленского выдвигает его партия "Слуга народа". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Владимира Зеленского

Родился Владимир Зеленский 25 января 1978 года в Кривом Роге.

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Образование – Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Получил юридическое образование, но по специальности никогда не работал, если не учитывать 2 месяца практики.

Карьера: в студенческие годы Зеленский увлекся КВН, создал театр миниатюр "Беспризорник". Вступил в криворожскую команду КВН "Запорожье – Кривой Рог – Транзит". Чуть позже появилась команда "Сборная Кривого Рога", а потом – команда "95 квартал". Зеленский стал в команде капитаном, актером и автором большинства номеров.

"95-й квартал" 4 года выступал в Высшей лиге КВН, поэтому участники команды практически жили в Москве и постоянно гастролировали по странам СНГ. В. Кроме шуток для Команды, Зеленский писал сценарии для корпоративных праздников, телепередач, концертов.

В 2003 году между "95 кварталом" и компанией "Амик", которая руководила КВНом, вспыхнул конфликт. Заключался он в том, что Зеленскому предложили остаться в КВН на должности автора и редактора, но без команды. Зеленский отказался и покинул КВН вместе с командой.

После этого "95 квартал" начал готовили серию концертов из лучших номеров команды для телеканала "1+1". В то же время Зеленский вел кулинарное шоу "Мистер Кук". А в 2005 году на телеканале "Интер" стартовало телешоу "Вечерний квартал". Зеленский был его идеологом, автором, режиссером и ведущим актером.

Команда "95-й квартал" переросла в "Студию Квартал-95". Ее владельцами являются сам Зеленский, Борис Шефир и Сергей Шефир. Студия начала выпускать еще ряд проектов, кроме "Вечернего квартала", – "Бойцовский клуб", "Украино, вставай". Авторы студии писали сценарии для телепередач "Песня года", "Полундра", мюзиклов "За двумя зайцами", "Три мушкетера", "Очень новогоднее кино, или ночь в музее", фильмов, корпоративов.

Что касается участия Зеленского в телепроектах, то он является актером и автором "Вечернего квартала", был ведущим "Бойцовского клуба", "Мистера Кука", "Песни года", "Служебного романса", участником "Форта Буайяр", "Танцев со звездами", ведущим Crimea Music Fest, "Хочу в Виагру", является судьей и комиком в "Рассмеши комика", ведущим программы "Киев Вечерний", судьей шоу "Вышка", является ведущим "Лиги смеха".

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Зеленский также является сценаристом, продюсером и актером ряда фильмов и киномюзиклов. Самые известные из них – "Сваты", "Слуга народа" (1 и 2), "Любовь в большом городе" (1 и 2), "Служебный роман. Наше время", "8 первых свиданий", "8 лучших свиданий", "Я, ты, он, она".

В 2010 году почти все акции "Студии Квартал-95" выкупила оффшорная компания Art Fox Studios. У Зеленского осталась символическая одна сотая процента. В 2018 году, за несколько дней до заявления Зеленского об участии в выборах президента, в реестре Министерства юстиции изменились конечные владельцы "Квартала". Ими снова стали Зеленский и братья Шефиры, которые основали студию, а также доверенное лицо бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

На сегодня у Зеленского через посредников есть 3 российские компании, которые занимаются производством фильмов и телевизионных программ в России: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин филмс".

Политическая деятельность. После выхода юмористического сериала "Слуга народа" и соответствующего фильма, в конце 2016 года начались разговоры о том, что Зеленский может быть кандидатом на пост президента Украины.

В 2017 году юристы "Студии Квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуга народа".

В новогоднюю ночь на 1 января 2019 года ровно в полночь на канале 1+1 показали заявление Зеленского о том, что он решил баллотироваться в президенты. Это произошло в то время, когда остальные телеканалы транслировали новогоднее поздравление Президента Украины Петра Порошенко.

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21 января 2019 года партия "Слуга народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Он подал документы в Центральную избирательную комиссию, которая его зарегистрировала официальным кандидатом.

Деньги и имущество кандидата Зеленского. В декларации о своих доходах за 2017 год Зеленский указал, что владеет домом площадью 353 квадратных метра и земельным участком в 1200 квадратных метров в селе Иванковичи на Киевщине. Кроме того, политик имеет 3 квартиры в Киеве площадями 254, 198 и 131 квадратный метр. Зеленский вместе с женой являются собственниками квартиры в Великобритании площадью 91 квадратный метр. А еще кандидат в президенты владеет 2 парковочными местами.

Жена Зеленского Елена является владелицей квартиры на 129 квадратных метров и парковочного места в Ялте. Владеет жена политика и квартирой на 284 квадратных метра в Киеве, а также – 2 нежилыми помещениями в столице на 305 и 337 квадратных метров.

На третьих лиц зарегистрированы 2 киевские квартиры Зеленского и его жены площадью 269 квадратных метров и парковочные места.

Что касается автомобилей, то кандидат в президенты имеет Land Rover (2016 года выпуска), а его жена Елена – Mercedes-Benz S 500 4 Matic (2014 года выпуска).

Кроме того, у Зеленского и его жены есть часы марок Breguet, Tag Heuer, Roleх, Piaget, ювелирные изделия от Graff, Bovet, Breguet.

Семья Зеленских владеет долговыми ценными бумагами, акциями компании, которые прописаны на Кипре и Британских Виргинских островах. Корпоративные права есть в компаниях "Киноквартал", "Студия квартал-95", "Зелари Фиш", "Продюсерский центр "Лига смеха", "Анимационная студия 95", "Квартал ТВ", "Инвест Анима", "Гауди Студио" и "Квартал-концерт".

Зеленский является собственником юридически оформленных фирм с пропиской в Украине, Италии, Кипре, Белизе и Британских Виргинских островах. У политика есть также патенты, знаки для товаров и услуг.

Что касается заработков, то в 2017 году Зеленский получил зарплату в размере 1 миллион 586 тысяч 473 гривен, гонорары и роялти в незначительных размерах, страховые выплаты в сумме 252 тысячи 310 гривен. Доход от предпринимательской деятельности кандидата в президенты составил 4 миллиона 347 тысяч гривен, доход от предоставления имущества в аренду – 1 миллион 211 тысяч 676 гривен, проценты – 609 тысяч 165 гривен.

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На банковских счетах Зеленский имеет 442 тысячи 387 долларов, 115 евро и 1 миллион 187 тысяч 95 гривен. В наличке политик хранит 285 тысяч долларов, 50 тысяч евро и 220 тысяч гривен.

Политическая программа кандидата в президенты Владимира Зеленского. Прежде всего, он отмечает, что идет в президенты только на один срок. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы.

Зеленский также предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, нардепов, судей, об импичменте президента и отзыве народного депутата. Кандидат предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.

Политик также предлагает провести референдум относительно вступления Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".

Зеленский обещает поставить перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами в ЕС вопрос относительно поддержки Украины в завершении боевых действий на Донбассе, вернуть временно оккупированные территории и заставить Россию возместить причиненные убытки.

Также кандидат в президенты предлагает ввести суд присяжных для уголовных преступлений.

Что касается экономики, то своими первоочередными задачами политик называет детенизацию экономики, свободу конкуренции, развитие внутреннего производства, долгосрочное кредитование и гарантии иностранным инвесторам.

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Кроме того, Зеленский предлагает внедрить "экономический паспорт украинца", по которому можно будет накапливать на своем счете часть от продажи государством природных благ.

Среди пунктов в программе кандидата в президенты есть и возобновление программы молодежного жилищного кредитования и "достойное пенсионное обеспечение". При этом прогнозируемые суммы выплат не указаны.

Политик предлагает автоматизировать все публичные процессы, а голосование на выборах и референдумах проводить через интернет.

Каковы главные даты выборов президента Украины 2019? Президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. 8 марта станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.