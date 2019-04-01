Владимир Зеленский: когда и почему он попал в рейтинги соцопросов

Первый тур президентских выборов 2019 года, по предварительным данным ЦИК, выигрывает комик Владимир Зеленский. Но социологи о его высоком рейтинге и наличии к нему в обществе заметного уровня доверия знали еще с 2017 года.

Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на "Громадськом" рассказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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По его словам, социологи сначала изучают так называемые "закрытые" рейтинги – опрашивают людей о тех или иных известных лицах, чтобы посмотреть, есть ли потенциал для электорального роста или нет. Так было и с Зеленским.

Когда оказалось, что он уже имеет более 5% политического рейтинга, не поставить его в "открытые" рейтинги нельзя. Таким образом Владимир Зеленский из закрытых рейтингов 2017 года "перешел" к открытым весной 2018 – еще за год до запланированных президентских выборов 2019 года.

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Социолог также отметил, что Зеленский стал лидером президентской гонки отчасти благодаря отказу Вакарчука соревноваться на выборах. Мол, так значительная часть голосов молодежи перешла к комику.

Отдельно Мысов отметил, что на сегодня запрос на изменения в обществе – около 70%. Это и использует штаб Зеленского и этим обусловлено его лидерство в первом туре голосования.