Володимир Зеленський: коли й чому він потрапив до рейтингів соцопитувань

Перший тур президентських виборів 2019 року, за попередніми даними ЦВК, виграє комік Володимир Зеленський. Та соціологи про його високий рейтинг і наявність до нього у суспільстві помітного рівня довіри знали ще з 2017 року.

Про це в ефірі програми "Нині вже" на "Громадському" розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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За його словами, соціологи спершу вивчають так звані "закриті" рейтинги – опитують людей щодо тих чи інших відомих осіб, аби подивитися, є потенціал для електорального росту чи ні. Так було і з Зеленським.

Коли виявилося, що він вже має понад 5% політичного рейтингу, не поставити його у "відкриті" рейтинги не можна було. Таким чином Володимир Зеленський із закритих рейтингів 2017 року "перейшов" до відкритих навесні 2018 року – ще за рік до запланованих президентських виборів 2019 року.

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Соціолог також зауважив, що Зеленський став лідером президентських перегонів почасти завдяки відмові Вакарчука змагатися на виборах. Мовляв, так значна частина голосів молоді перейшла коміку.

Окремо Мисів наголосив, що на сьогодні запит на зміни у суспільстві – близько 70%. Це й використовує штаб Зеленського і цим обумовлене його лідерство у першому турі голосування.