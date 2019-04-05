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      Советники Зеленского: кто они и что о них известно

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      Советники Зеленского - кто они такие и что о них известно
      Кто является советниками Зеленского / 24 канал

      Один из весомых аргументов противников Владимира Зеленского как кандидата на пост президента Украины – отсутствие у него политической команды. Впрочем, советники у него есть, и не какие-нибудь.

      Все люди, которые названы советниками Зеленского, так или иначе имели конфликты с нынешними жителями Банковой и Грушевского. И все они – не последние люди в украинской политике и далеко не новички.

      Александр Данилюк

      Данилюк

      44 года. По образованию инженер-электрик и финансист. Имеет степень МВА. Возглавляет Координационный центр по внедрению экономических реформ.

      Был советником президента Януковича. В 2015-2016 – заместитель главы Администрации президента Украины. В 2016-2018 – министр финансов в правительстве Гройсмана.

      На посту министра успешно договаривался с МВФ реформировал таможню, уволил скандального главу ГФС Романа Насирова. Увольнение с должности министра ему "обеспечил конфликт с Владимиром Гройсманом – они по-разному видели борьбу с коррупцией. Сам Данилюк уверял, что в правительстве на него безумно давили.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Айварас Абромавичус

      Абромавичус

      43 года. По образованию – бакалавр по международному бизнесу. Сейчас – директор компании "Агро Регион".

      Работал в банках и инвестиционных компаниях в Швеции и России. В Украине живет и работает с 2008 года.

      В декабре 2014 года получил украинское гражданство от президента Порошенко вместе с должностью министра экономического развития и торговли в правительстве Арсения Яценюка. Но в феврале 2016 года заявил, что ему не дают проводить реформы. А в апреле ушел с поста министра – правительство Яценюка тогда сменил кабинет Гройсмана.

      К заслугам Абромавичуса как министра можно отнести: запуск системы электронных государственных закупок, ратификацию соглашения о свободной торговле с ЕС, соглашение о свободной торговле с Канадой.

      Скандально известны споры Абромавичуса с Игорем Кононенко – первом очень не нравилась "привычка" последнего везде продвигать на должности своих людей, что Абромавичус не стеснялся говорить вслух.

      Читайте также: Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре

      Сергей Лещенко

      Лещенко

      39 лет. По образованию – журналист. Народный депутат.

      Работал на Новом канале, в "Украинской правде".

      С 2014 года до сих пор - нардеп.

      Лещенко как журналист известен собственными и общими с Мустафой Найемом расследованиями.

      Как нардеп Лещенко занимается вопросами международного сотрудничества и имплементации антикоррупционного законодательства.

      Но самая скандальная история, связанная с именем Лещенко, касается его "квартирного вопроса". В сентябре 2016 года разразился скандал из-за новости, что Лещенко приобрел огромную квартиру в центре Киева за семь с половиной миллионов долларов. Тогда как задекларированный доход составил 298 тысяч 424 гривен, и еще 50,7 тысячи евро и 102 тысячи долларов сбережений. Остальные же деньги, по его словам, он одолжил у мамы, у друзей из "Украинской правды", а также вложили с заработков его тогдашней девушки диджея Анастасии Топольской.

      Расследование по факту возможного незаконного обогащения нардепа Лещенко продолжается до сих пор.

      Читайте также: Почему общество выбрало Зеленского?

      Руслан Рябошапка

      Рябошапка

      43 года. По образованию юрист, заместитель Министра юстиции Украины.

      В 2016-2017 – член Национального агентства по предотвращению коррупции.

      в 2011-2013 – заместитель директора Департамента юридического обеспечения Секретариата Кабинета Министров Украины, 2013-2014 – руководитель Департамента анализа антикоррупционной политики в неправительственной организации "Transparency International Украина".

      В 2016 году фигурировал в скандале с появлением в реестре электронных деклараций фальшивого записи, сделанной от его имени.

      Читайте также: Что надо знать о дебатах между Порошенко и Зеленским и на что они повлияют

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Айварас Абромавичус Сергей Лещенко Публикации
      Источник: 24 канал
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