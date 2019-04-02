Чому суспільство обрало Зеленського?

Перший тур президентських виборів приніс досить неочікувані результати для українського політикуму. Але в чому ж феномен Володимира Зеленського? Давайте розберемось з самого початку.

Виборча кампанія

Підтримка Зеленського не виникла нізвідки – вона формувалася протягом багатьох років творчої діяльності коміка, починаючи з його участі у КВН і виходу власного шоу "Вечірній Квартал".

Виборча кампанія Зеленського почалася значно раніше, ніж може здатися – умовним її стартом можна назвати час виходу першого сезону телесеріалу "Слуга народу". Телесеріал почав формувати образ "Голобородька" – президента від народу, борця з несправедливістю і системою, а виборці цей образ підсвідомо переносили на актора Зеленського. Фактично, "Зе-команда" повністю використала потенціал свого кандидата, правильно зігравши на сформованих образах та очікуваннях виборців.

Читайте також: Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським: заява Суспільного

Другим вагомим фактором стало те, що команди інших кандидатів не були готові до такого повороту подій, а тому грамотну стратегію протистояння не випрацювали. Ось, наприклад, останні коментарі представника виборчого штабу команди президента Олега Медвєдєва про голосування "по приколу" замість того, щоб проагітувати за свого кандидата призвели до ефекту "бумеранга", коли результат протилежний очікуваному. І це не дивно, оскільки електорат Зеленського це переважно ті, хто виражає гострий протест діючій владі, а тому критика з боку влади лише збільшує кількість його прихильників.