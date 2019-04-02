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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Катерина Одарченко

      Чому суспільство обрало Зеленського?

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Перший тур президентських виборів приніс досить неочікувані результати для українського політикуму. Але в чому ж феномен Володимира Зеленського? Давайте розберемось з самого початку.

      Виборча кампанія

      Підтримка Зеленського не виникла нізвідки – вона формувалася протягом багатьох років творчої діяльності коміка, починаючи з його участі у КВН і виходу власного шоу "Вечірній Квартал".

      Виборча кампанія Зеленського почалася значно раніше, ніж може здатися – умовним її стартом можна назвати час виходу першого сезону телесеріалу "Слуга народу". Телесеріал почав формувати образ "Голобородька" – президента від народу, борця з несправедливістю і системою, а виборці цей образ підсвідомо переносили на актора Зеленського. Фактично, "Зе-команда" повністю використала потенціал свого кандидата, правильно зігравши на сформованих образах та очікуваннях виборців.

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      Другим вагомим фактором стало те, що команди інших кандидатів не були готові до такого повороту подій, а тому грамотну стратегію протистояння не випрацювали. Ось, наприклад, останні коментарі представника виборчого штабу команди президента Олега Медвєдєва про голосування "по приколу" замість того, щоб проагітувати за свого кандидата призвели до ефекту "бумеранга", коли результат протилежний очікуваному. І це не дивно, оскільки електорат Зеленського це переважно ті, хто виражає гострий протест діючій владі, а тому критика з боку влади лише збільшує кількість його прихильників.

      Ще один момент: Порошенко своєю категоричною позицією щодо "Армії, віри, мови", орієнтованої на західні регіони, пожертвував потенційною підтримкою російськомовних виборців сходу та півдня заради виходу у другий тур. І ці виборці, швидше, підтримають будь-кого, аби не Порошенка. Це й показували багаточисельні фокус-групові дослідження, де у Порошенка були шанси лише проти таких кандидатів як Бойко та Вілкул і в динаміці фактично нічого не змінилось. Тому наразі у Зеленського є всі шанси стати наступним президентом України, а єдине, що може йому завадити – він сам.

      Очікування

      Передбачалося, що результати виборів можуть стати найпарадоксальнішими за історію України – так і сталося. Про "холодний розрахунок" Володимира Зеленського щодо виборів свідчить кілька фактів: партію "Слуга народу" зареєстрували наприкінці 2017 року, а перші опитування, які нібито "по приколу" включили Зеленського в списки кандидатів почали проводитися ще в 2017 році і продовжували включати в наступних хвилях моніторингу. Ще літом 2018 року з'являлася інформація, що сам Зеленський був зацікавлений в тому, щоб його ім'я було в електоральних опитуваннях громадської думки. Також "не по приколу" включали в опитування і Вакарчука, але той, на відміну від Зеленського, балотуватися не став.

      У чому причина феномену Зе?

      У величезній недовірі до влади. Український електорат відчував сильну потребу у "несистемних" кандидатах. Ще на початку передвиборчої гонки відзначали, що вибір на користь Зеленського "суспільство може зробити через гострий дефіцит довіри до нинішнього політикуму". Але сказати, що це унікальний феномен не можна, оскільки у світі останнім часом це доволі поширена практика (наприклад, президент США Дональд Трамп). Це так званий тренд на "популізм", коли голосують не за об'єктивними причинами, а за образ, за впізнаваність та віру в радикальні зміни – цим і скористався Зеленський.

      Володимр Зеленський
      Володимир Зеленський

      Наприклад, останнє соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова напередодні виборів показали наступні "антирейтинги": недовіра найчастіше висловлюється Верховній Раді України (82% їй не довіряють), державному апарату (чиновникам) (81%), ЗМІ Росії (79%), політичним партіям (76%), судовій системі (75%), Уряду України (74%), Прокуратурі (71%), Президенту України (69%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (69%)…"

      Результати як мінімум невтішні. Саме величезний запит українців щодо "нового" обличчя і став причиною обрання Зеленського. Більше 30% виборців за результатами підрахунку голосів проголосували за нього, що свідчить про серйозну кризу довіри до політичної еліти. А тому люди готові голосувати за будь-кого, хто ще не був при владі.

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      Автор: Катерина Одарченко
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Публікації Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Рейтинги
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