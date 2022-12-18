Помог десяткам тысяч человек: Львовщина попрощалась с реабилитологом Владимиром Козявкиным
Источник:Максим Козицкий
Во Львовской области 18 декабря в последний путь провели Героя Украины Владимира Козявкина. Реабилитолог за свою жизнь помог десяткам тысяч человек из более чем 60 стран.
Накануне с ученым простились в Трускавце. 18 декабря он был похоронен во Львове.
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Где похоронили Героя Украины
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что смерть Владимира Козявкина – непоправимая потеря для всех, кто имел честь знать его лично.
Непоправимая потеря для родных, пациентов, учеников и всех людей, знакомых с этим человеком. Владимир Козявкин – автор принципиально новой технологии лечения больных с детским церебральным параличом, руководитель и создатель Трускавецкой школы реабилитации,
– подчеркнул Козицкий.
17 декабря с Владимиром Козявкиным простились в Трускавецкой реабилитации. Утром 18 декабря прощание состоялось в Доме ученых во Львове, после чего заупокойная панихида состоялась в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Похоронили Героя Украины на Лычаковском кладбище.
Прощание с Владимиром Козявкиным / Фото с телеграммы Максима Козицкого
Умер Владимир Козявкин
Известный реабилитолог Владимир Козявкин скончался 16 декабря в возрасте 75 лет. Козявкин известен во всем мире благодаря авторскому "методу Козявкина" для лечения и реабилитации больных детским церебральным параличом (ДЦП). Его уникальный подход к решению проблемы ДЦП признан во всем мире научным и медицинским сообществом. Этот метод помог десяткам тысяч человек в более чем 60 странах мира.
Также Козявкин был лауреатом многих государственных наград, в 2001 году ему присвоено звание Героя Украины.