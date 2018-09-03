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Владимира Балуха перевели в другую камеру, – Чийгоз

5 Читати новину українською
Балуха перевели в другую камеру – двухместную
Балуха перевели в другую камеру – двухместную / krymr

Руководство Симферопольского СИЗО перевело украинского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает уже 169 день, в другую камеру.

Ранее 24 канал писал о том, что состояние Владимира Балуха значительно ухудшилось, а руководство СИЗО собиралось отправить его в карцер.

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3 сентября заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха все-таки перевели в другую камеру, правда, не в карцер.

Его перевели другую камеру на второй этаж. Это двухместная камера. Пока в карцер его не отправили, но стараются,
– подчеркнул Чийгоз.

Добавим, что ранее правозащитники сообщили, что за время голодовки Владимир Балух похудел на более чем 30 килограммов.

5 июля незаконный "Раздольненский районный суд" оккупированного Крыма признал украинского политзаключенного Владимира Балуха виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. Так, Балух приговорен к 5 годам заключения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

В чем обвинили Владимира Балуха? 8 декабря 2016 года в оккупированном Крыму украинского активиста Владимира Балуха задержала ФСБ России. Все потому, что после аннексии полуострова Балух на своем доме в селе Серебрянка вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от российского паспорта.

Оккупационная власть Крыма обвинила Балуха в хранении боеприпасов и взрывчатки, которые якобы обнаружили у него во время одного из обысков. Мужчина неоднократно настаивал, что боеприпасы ему подбросили, чтобы отомстить за проукраинскую позицию. 16 января 2018 года Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам заключения в колонии-поселении. 19 марта 2018 года политзаключенный объявил бессрочную голодовку.

Теги: Новости Украины Владимир Балух Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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