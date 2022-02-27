Во Владимире на Волыни слышали взрывы, люди видят дым

В городе Владимир Волынской области примерно в 07:30 27 февраля прогремели взрывы. Местные жители говорят, что видят дым.

На сайте горсовета людей призывают оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.

К теме В Арциз в Одесской области оккупанты запустили ракету: недавно в городе звучала тревога

Официальной информации о взрывах на 07:45 нет. По предварительной – удар был в районе военного полигона.

Информацию о взрывах подтвердили в полиции области.

В Луцке 27 февраля дважды объявляли тревогу – в 6:00, а затем около 7 утра снова предупредили о воздушной опасности. Людей призывали идти в укрытие и оставаться там до отмены тревоги. Позже дали отбой тревоги.