Во Владимире на Волыни слышали взрывы, люди видят дым
Источник:телеграм "ВолиньPost"
В городе Владимир Волынской области примерно в 07:30 27 февраля прогремели взрывы. Местные жители говорят, что видят дым.
На сайте горсовета людей призывают оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.
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Официальной информации о взрывах на 07:45 нет. По предварительной – удар был в районе военного полигона.
Информацию о взрывах подтвердили в полиции области.
В Луцке 27 февраля дважды объявляли тревогу – в 6:00, а затем около 7 утра снова предупредили о воздушной опасности. Людей призывали идти в укрытие и оставаться там до отмены тревоги. Позже дали отбой тревоги.
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Текст публикации "ВолиньPost":
Во Владимире слышали взрывы, люди видят дым. В городе Владимир Волынской области примерно в 07:30 27 февраля прогремели взрывы. Об этом сообщают местные жители. Местных жителей на сайте горсовета призывают оставаться в укрытиях и сохранять спокойствие.
Официальной информации о взрывах на 07:45 нет. По предварительной – удар был в районе военного полигона. Информацию о взрывах подтверждают и в полиции области.