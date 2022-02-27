На сайті міськради людей закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.

До теми В Арциз на Одещині окупанти запустили ракету: нещодавно в місті звучала тривога

Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою – удар був у районі військового полігону.

Інформацію про вибухи підтвердили і у поліції області.

У Луцьку 27 лютого двічі оголошували тривогу – о 6:00, а потім близько 7 ранку знову попередили про повітряну небезпеку. Людей закликали йти в укриття та залишатися там до скасування тривоги. Згодои дали віідбій тривоги.

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Текст публікації "ВолиньPost":

У Володимирі чули вибухи, люди бачать дим. У місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі. Місцевих жителів на сайті міськради закликають залишатися в укриттях та зберігати спокій.

Офіційної інформації щодо вибухів станом на 07:45 немає. За попередньою – удар був у районі військового полігону. Інформацію про вибухи підтверджують і у поліції області.