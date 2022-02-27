На Волині знову небезпечно. Ворог може атакувати. Слід бути обережними.

Читайте також У Рівному оголосили повітряну тривогу

Тривога в Луцьку

Жителів Луцька 27 лютого, о 6:00 знову попередили про повітряну небезпеку. Людей закликають йти в укриття та залишатися там до скасування тривоги.

Нагадаємо, раніше міський голова Ігор Поліщук повідомив, що у місті під час увімкнення системи оповіщення усі церкви, що мають дзвони, будуть посилено бити у набат. Все через те, що сирени чути погано.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.