Об этом в интервью 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что сейчас нужно сделать белорусской оппозиции.

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Лукашенко может быть свидетелем

Очень хотелось, чтобы все военные преступники были наказаны за войну в Украине. Впрочем, Лукашенко в Гааге может быть свидетелем, а не обвиняемым, предположил Михаил Шейтельман.

"Если состоится Гаагский трибунал, Лукашенко будет в нем свидетелем, а не обвиняемым. Все его действия на это направлены. Это мы можем говорить, что с его территории на нас напали, обстреливали – это все будет правдой. Но я уверен, что есть сепаратные договоренности, по которым по нам не стреляют из Беларуси. И это будет использовано им в Гаагском суде", – предположил политтехнолог.

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Оппозиции нужно организоваться

Политтехнолог подчеркнул, Путину пока не нужна смена власти в Беларуси. На самого Лукашенко ему плевать и если бы все это произошло год назад, глава Кремля моментально назначил бы своего человека. А сейчас для него очень некомфортная ситуация, с которой он может не справиться.

Если белорусская оппозиция сможет организоваться сейчас и будет готова заранее. К примеру, завтра умирает Лукашенко и через 3 часа Тихановская въезжает во Дворец президента. А одновременно входит полк Калиновского. Еще через час их признает Запад и устранить будет непросто. Если они этого не сделают – тогда россияне кого-то назначат,

– предположил Михаил Шейтельман.

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