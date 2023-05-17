Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що наразі треба зробити білоруській опозиції.

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Лукашенко може бути свідком

Дуже хотілося б, аби усі військові злочинці були покарані за війну в Україні. Утім, Лукашенко в Гаазі може бути свідком, а не звинувачуваним, припустив Михайло Шейтельман.

"Якщо відбудеться Гаазький трибунал, Лукашенко буде в ньому свідком, а не звинувачуваним. Всі його дії на це направлені. Це ми можемо казати, що з його території на нас напали, обстрілювали – це все буде правдою. Але я впевнений, що є сепаратні домовленості, за якими по нам не стріляють з Білорусі. І це буде використано ним в Гаазькому суді", – припустив політтехнолог.

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Опозиції треба організуватися

Політтехнолог наголосив, Путіну наразі не треба зміна влади у Білорусі. На самого Лукашенка йому плювати і якби це все сталося рік тому, очільник Кремля вмить призначив би свою людину. А зараз для нього дуже некомфортна ситуація, з якою він може не справитися.

Якщо білоруська опозиція зможе організуватися зараз і заздалегідь буде готова. Наприклад, завтра помирає Лукашенко і за 3 години Тихановська в'їжджає в Палац президента. А одночасно заходить полк Калиновського. Ще через годину їх визнає Захід і усунути буде непросто. Якщо вони цього не зроблять – тоді росіяни когось призначать,

– припустив Михайло Шейтельман.

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