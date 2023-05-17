Однією з найрозповсюдженіших причин є версія, що самопроголошеного президента Білорусі отруїли. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політолог Аббас Галлямов.

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Єдиний шанс порятунку Путіна

Аббас Галлямов вважає, що відносини між двома диктаторами Владіміром Путіним і Алєксандром Лукашенком брехлі.

"Це така закрита річ, що у нас немає підстав віддавати "пальму першості" одній з точок зору", – зазначив російський опозиційний політолог.

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Галлямов віддає 33,3% версії, що Лукашенко просто захворів і в цьому немає ніякої політики. Ще 33,3% – росіяни намагались отруїти його і через це він зліг.

Хотіли отруїти, бо Путін зневірився і не надіється, що йому вдасться переконати Лукашенка відкрити другий фронт,

– сказав російський опозиційний політолог.

Для Путіна відкриття другого фронту дуже важливе, особливо напередодні контрнаступу ЗСУ, адже це єдиний шанс для порятунку.

"Настільки важливо, що він готовий до такої авантюри. Або пан, або пропав", – додав Галлямов.

І ще 33,3 % він віддає так званій "дипломатичній хворобі". Путін натиснув на Лукашенка і він сказав: "Добре. Лечу і зараз буду готуватися. Післязавтра наступаємо".

Лукашенко не хоче відкрито вступати у війну, тому вигадав ще один спосіб, аби цього уникнути.

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Ймовірні наступники Лукашенка у разі його смерті

Згідно із законодавством Білорусі, у випадку смерті президента існує два сценарії:

Якщо глава держави помирає природним шляхом, то до нових виборів його обов'язки виконуватиме спікер верхньої палати парламенту. Наразі цю посаду займає Наталія Кочанова.

Якщо ж лідер Білорусі помирає насильницькою смертю, то в країні негайно оголошують надзвичайний чи воєнний стан. Таке нововведення з'явилося в Конституції Білорусі лише у 2022 році.

Старший науковий співробітник Центру нових ідей Павло Мацукевич у коментарі DW припустив, що Кочанова має забезпечити передачу влади наступному політику, якого оголосять переможцем на виборах.

Ним може стати старший син Лукашенка – Віктор, який користується авторитетом у владі, нехай і непублічним. Тільки це, за логікою диктатора, гарантує безпеку його сім'ї.

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