Одной из самых распространенных причин является версия, что самопровозглашенный президент Беларуси был отравлен. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов.
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Единственный шанс спасения Путина
Аббас Галлямов считает, что отношения между двумя диктаторами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко лживые.
"Это такая закрытая вещь, что у нас нет оснований отдавать "пальму первенства" одной из точек зрения", – отметил российский оппозиционный политолог.
Причины болезни Лукашенко
Галлямов отдает 33,3% версии, что Лукашенко просто заболел и в этом нет никакой политики. Еще 33,3% – россияне пытались отравить его и потому он слег.
Хотели отравить, потому что Путин отчаялся и не надеется, что ему удастся убедить Лукашенко открыть второй фронт,
– сказал российский оппозиционный политолог.
Для Путина открытие второго фронта очень важно, особенно накануне контрнаступления ВСУ, ведь это единственный шанс для спасения.
"Настолько важно, что он готов к такой авантюре. Или пан или пропал", – добавил Галлямов.
И еще 33,3% он отдает так называемой "дипломатической болезни". Путин нажал на Лукашенко и он сказал: "Хорошо. Лечу и сейчас буду готовиться. Послезавтра наступаем".
Лукашенко не хочет открыто вступать в войну, поэтому придумал еще один способ, чтобы этого избежать.
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Вероятные преемники Лукашенко в случае его смерти
Согласно законодательству Беларуси, в случае смерти президента существует два сценария:
- Если глава государства умирает естественным путем, то до новых выборов его обязанности исполнит спикер верхней палаты парламента. Пока эту должность занимает Наталья Кочанова.
- Если же лидер Беларуси умирает насильственной смертью, то в стране немедленно объявляют чрезвычайное или военное положение. Такое нововведение появилось в Конституции Белоруссии только в 2022 году.
Старший научный сотрудник Центра новых идей Павел Мацукевич в комментарии DW предположил, что Кочанова должен обеспечить передачу власти следующему политику, объявленному победителем на выборах.
Им может стать старший сын Лукашенко – Виктор, пользующийся авторитетом во власти пусть и непубличным. Только это, по логике диктатора, обеспечивает безопасность его семьи.
Слухи о болезни и внезапном исчезновении Лукашенко
- Информация об ухудшении здоровья белорусского диктатора появилась сразу после появления на параде в Москве 9 мая. Тогда он едва мог передвигаться и сразу же вернулся в Беларусь, не пойдя на завтрак вместе с лидерами других стран.
- Издание The Mirror предположило, что Лукашенко могли отравить. Позже Дмитрий Пескова объяснил, что вроде бы Лукашенко очень спешил на мероприятие, которое должно было состояться в Беларуси. Хотя по приезде он в течение шести дней не появлялся на публике.
- Белорусские СМИ 13 мая распространили информацию, что Александр Лукашенко переехал в резидентскую клинику в Дроздах. Все из-за существенных проблем со здоровьем.
- 15 мая Лукашенко впервые появился на публике и якобы начал работать в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО.