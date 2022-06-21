Владимиру Зеленскому подарили миниатюрную "Мрию"

Президент Украины получил интересный подарок. Речь идет о миниатюрной копии самолета "Мрия". Его россияне уничтожили 27 февраля.

Такой подарок президенту сделали студенты и сотрудники компании "Антонов". Об этом Зеленский сообщил на своей инстаграм-странице 21 июня.

Обратите внимание Россия очень нервно воспринимает нашу активность, – Зеленский об усилении обстрелов

Зеленскому подарили маленькую "Мрию"

Президент Украины поблагодарил за подарок. Он отметил, что это ценно ему.

Наша украинская "Мрия" от наших украинских студентов и работников "Антонова". Символ несокрушимости и будущей победы. Спасибо за такой ценный подарок!

– говорится в сообщении.



Зеленскому подарили "Мрию" / Фото с инстаграма президента

О главном читайте здесь Взрыв в Николаеве и более 34 тысяч уничтоженных оккупантов: основное за 118 день войны

Последние заявления Зеленского

Президент Украины записал новое обращение к народу вечером 20 июня. Он заявил, что российским оккупантам не нравится активность нашей страны на международной арене, поэтому они усиливают обстрелы. По словам Зеленского, это было предсказуемо. "Вновь обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", – отметил глава государства.

Также Зеленский сообщил, что в течение дня было четыре обращения. Первоначально он выступал перед участниками Триморья – 12 государствами Европы между Балтикой, Адриатикой и Черным морем.

На Форуме глобальной политики в Италии Зеленский рассказал о шагах, которые помогут вернуть украинских беженцев домой. Оружие, экономика и восстановление – вот главные шаги, которые нужно предпринять.

Глава государства рассказал о своем обращении к участникам фестиваля "каннские Львы". Президент призвал всех причастных помогать Украине, чтобы о происходящем в нашем государстве не забывали.

20 июня нардепы поддержали ратификацию Стамбульской конвенции. По словам Зеленского, "ее в Украине долго "сбивали", десятки лет". Главное содержание конвенции простое – это обязательство защищать от насилия и различных форм дискриминации.

Обратите внимание – выживших во время затопления крейсера "Москва" снова хотят вернуть в Украину: видео