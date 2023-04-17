27 февраля в 01:30 ночью в Хмельницком раздались сирены. После двух часов раздался взрыв – российский дрон попал в военный объект. Начался пожар. Спасателям приказали ехать на место попадания.

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Российский дрон унес жизни двух спасателей

Пожарный Валентин Рочняк вспоминает: "Диспетчер видела, что летит еще один дрон, вышла на радиосвязь и сразу же прогремел взрыв. Сообщение о том, что летит второй дрон, было, но мы его не услышали". Этот второй дрон унес жизни двух спасателей Владислава Дворака и Сергея Севрука.

Владислав погиб на месте, был командиром 1 государственно-пожарной спасательной части Хмельницкого, имел звание прапорщика службы гражданской защиты. Сергей умер от ранений в госпитале, работал пожарным-спасателем, имел звание сержанта службы гражданской защиты.

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Дежурство 27 февраля 2023

"Мы приехали на место пожара и начали выполнять свои задачи. То, что умеем, то, что мы знаем, – вспоминает ночь 27 февраля Валентин Рочняк, спасатель 1 ГПРЧ Хмельницкого. – Сообщение о том, что летит второй дрон, было, но мы его не услышали".

Владислав Дворак отправил Валентина в машину, чтобы он надел аппарат защиты органов дыхания и зрения. Через 20 секунд раздался взрыв.

Меня оглушило и ослепило. Я помнил маршрут и возвращался к Владу, но когда подбежал, то видел, что уже все. Я видел глазами, что – все, но головой еще не мог принять, что это произошло и Влада больше нет,

– говорит Валентин.

С Владом они работали два года, были друзьями. О ребятах в части даже шутили, что по одному увидеть их – это что-то нереальное.

Совместное фото Владислава и Валентина / Архив Валентина

От удара дрона ранения получили четверо работников ГСЧС. Сергей Севрук – самые трудные. Утром стало известно о его гибели.

Валентин вспоминает – после ранения Сергей еще был в сознании и пытался вернуться к тушению пожара и даже шутить.

После повторного попадания дрона спасатели получили приказ отступить. Позже город атаковал третий дрон.

Прощание с Владиславом и Сергеем / Фото ГСЧС

Прощание с погибшими спасателями / Фото ГСЧС

28 февраля с погибшими Владиславом и Сергеем прощались в гарнизонном клубе ГУ ГСЧС Хмельницкой области. 1 марта власти похоронили в его родном селе Дидковцы, а Сергея – в городе Деражня.

"Поскольку они оба были с нашей караула и похорон – в один день, то мы решили, что определенное количество людей едет к Сергею, а другие – к Владу. А на 9 дней мы и туда, и туда все вместе ездили. Властным родителям передали. всю его амуницию, у меня были каска и маска, у Виктора – это тоже наш коллега и друг – ремень и сапоги… Мы отдали это родителям у могилы… Очень тяжело, что их нет… Это действительно были самые веселые люди из караула… Я не могу сказать, что они чего-то боялись", – сказал Валентин.

Спасатели 1 ДПРЧ Хмельницкого / Архив Валентина Рочняка

Родственники спасателей заявляют, что командование ГУ ГСЧС Хмельницкой области 27 февраля нарушило правила безопасности в отношении своих подчиненных. Руководство ГСЧС Хмельнитчины и правоохранители на момент подготовки материала не озвучили публично свою позицию относительно заявлений родственников.

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Этой весной должна была быть свадьба. История 21-летнего Владислава Дворака

Владислав Дворак / Архив семьи

Владислав родился в селе Дидковцы в Хмельницкой области. В детские годы был знатным разбойником, не любил учиться, но всегда был за справедливость и защищал тех, кого оскорбляли. Парень увлекался рыбалкой, футболом, мотоциклами. У него было много друзей.

"Влад был добрым, отзывчивым, положительным. Не помню, чтобы когда-то в его голосе были нотки грусти. Хотя он и на 10 лет младше, но всегда мог меня поддержать. В последний раз мы разговаривали за шесть дней до его гибели. Влад говорил: "Мы победим обязательно!" Вот увидишь, верь мне!". Я просила, чтобы берег себя ради нас, ради мамы, папы", – рассказывает старшая сестра Владислава Наталья Боденчук.

Она некоторое время жила в Харькове, а после начала полномасштабного вторжения – за границей. Виделась с братом еще полтора года назад – на родственнице матери, которая отмечала 50-летие.



"Мы все договорились (нас трое в семье) приехать на юбилей и преподнести ей сюрприз. Влад придумал подарить маме скутер. Он его купил и поставил у соседей. Надул с соседом много шариков, привязал их к скутеру с обеих сторон и ехал по улице на нем к маме и сигналил. А потом посадили маму и уже она ездила с теми шариками. Очень запомнился тот день. Это было в последний раз, когда я видела брата вживую", – говорит Наталья.

Стать спасателем Влад решил во время учебы в Хмельницком областном лицее, где завершил 10 и 11 классы на экономическом факультете. Получал образование по профессии в Лицее гражданской защиты Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности, а затем и в самом вузе. Был четвертокурсником.

"Он планировал развивать карьеру. Хотел спасать и помогать людям. Был такой смелый, что, мне кажется, вообще ничего не боялся. Всегда шел первым. Уж слишком был смелым", - говорит Наталья.

Сестра рассказывает, что после служебных выездов Владислав сбрасывал фото с пожаров в семейный чат и рассказывал, что произошло, что привело к пожару, как они это предотвратили, каких норм не соблюдали жильцы дома. Он также часто повторял девиз: "Предотвратить. Спасти. Помочь".

Друг и коллега Влада Валентин напоминает один из последних их общих вызовов. Это был пожар, на котором они работали с вечера до утра только вдвоем.



"Мы с ним тогда со всем справились. Мы не отступили назад. Влад никакой слабости не показал", – рассказал Валентин.

"Мне Влад запомнился хорошим человеком. Всегда хотел помочь своим родителям. С тех пор как папа пошел на войну и мама осталась дома сама, постоянно хотел помочь, ведь у нее большое хозяйство. Отцу покупал снаряжение постоянно, спрашивал у нас всегда, что лучше выбрать…" ", – добавляет водитель 1 ГПЧ Хмельницкого Роман Мандибура.

Владислав Дворак / Архив семьи погибшего

Владислав на рыбалке / Архив друзей погибшего

Этой весной Власть должно было исполниться 22. В конце марта Наталья планировала ехать к брату на свадьбу. С невестой Дианой Влад встречался почти четыре года. Год назад они обручились.

Владислав со своей невестой Дианой / Архив Дианы

"Ему был 21 год, но он является настоящим примером. Был предан своей работе, делу, семье. Любил маму, любил меня", – говорит Диана Ижевская.

Девушка вспоминает – в последнее время Владислав вел себя несколько странно. Мог делать необдуманные вещи, объясняя: "А вдруг я завтра умру?" Как будто чувствовал что-то, так сейчас рассуждает Диана.

В ночь, когда Хмельницкий атаковали российские дроны, после первого взрыва невеста позвонила Владу. Он торопился на выезд. "Поговорим позже", – сказал и положил трубку.

Когда раздался второй взрыв, я начала звонить ему много раз, позже начала связываться уже с частью, написала диспетчерке. Но никто мне ничего не говорил до утра. В 7:05 позвонил начальник Влада, сказал, что его нет, что он погиб. Это был самый страшный момент…,

– говорит Диана.

Невеста часто ходит на кладбище к Владу, а затем наведывается к его маме.

"О будущем ничего не думаю. Просто мы с ним жили и мы с ним планировали будущее, а сейчас как-то пусто. Стараюсь не плакать, потому что он не любил, когда я плакала. Стараюсь держать себя в руках, но не всегда выходит. Я знаю , что я буду дальше ездить к нему каждый день, пока не успокоюсь", – говорит невеста.

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Жена увидела в новостях, что не удалось спасти еще одного пожарного. История 31-летнего Сергея Севрука

Сергей родился в городе Деражня в Хмельницкой области. С детства мечтал стать пожарным, но вступил в ряды ГСЧС только в 30. Кроме работы, увлекался охота, рыболовство, волейбол. Этой весной Сергею должно было исполниться 32.

Сергей Севрук / Архив семьи погибшего

"Прежде всего, он был веселым и безотказным человеком. На 9 дней мы собрались, пришли его знакомые и просто постоянно все вспоминали, что он никогда никому ни в чем не отказывал. Постоянно был в работе, в движении, всем помогал, планировал, строил", – рассказывает старший брат погибшего Владимир Севрук.

Сергей учился в Деражнянской школе до 9 класса, затем поступил в местное аграрное училище, получил диплом тракториста. Правда жена Сергея Ирина шутит, что в тракторе он как бы сбоку за руль держался. Позже учился по желаемой профессии в Учебном пункте аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Хмельницкой области. До того как устроился на должность спасателя, Сергей работал лесорубом.

"Когда брат уже работал в ГСЧС, то во время вызовов помогал также сбрасывать поваленные, например, в результате урагана деревья. Рассказывал, что как-то лез на третий этаж шестиэтажки, откуда самостоятельно сбросил дерево", – рассказывает брат.

Сергей Севрук / Архив семьи погибшего

У Сергея было много друзей. Да и в карауле все спасатели были дружеские. Ирина показывает видео, как караул поздравляет Сергея с днем рождения. Владислав Дворак на тарелку напенил сливок и бросает ее в лицо Сергею.

"Сергей – человек, у которого слово вылетает и так точно, что все начинают смеяться. Они с Владом оба были очень положительные, всегда смеялись", – говорит коллега спасателя Валентин Рочняк.

Сергей с женой и дочерью / Архив семьи погибшего

"Мы с Сергеем из одного города и живем на соседних улицах. Дружили больше 15 лет. Он очень хороший человек, такой безответственный, всегда поможет. Таких людей мало. Очень жаль, что так произошло", – говорит коллега погибшего Роман Мандибура.

Сергей с друзьями на волейболе / Архив Романа

27 февраля утром брату Сергею Владимиру позвонила диспетчер пожарной части.

Она говорит: "Было 2 прилета по Хмельницкому, ваш брат получил осколочное ранение. Не беспокойтесь, он в госпитале, он будет жить". Попросили по возможности приехать. Я сам не свой звоню по телефону его жене, чтобы взять машину, она говорит: "Я еду с тобой",

– вспоминает Владимир.

Жена погибшего Ирина с Владимиром приехала в госпиталь, а оттуда – в часть Сергея, чтобы забрать его гражданские вещи. По дороге из части назад в больницу Ирина увидела в новостях, что врачам не удалось спасти жизнь еще одного спасателя…

"Потом ко мне позвонили по телефону: "Ирина, ваш муж погиб при исполнении служебных обязанностей. Примите наши соболезнования". А дальше… А дальше мы зашли на территорию, там стояли все эти начальники, я кричу: "Скажите, что это не правда". Они просто машут головой, что правда…", – сказала Ирина.

Спасатели 1 ДПРЧ Хмельницкого / Архив коллег погибших

Память о погибших спасателях

Родные Сергея Севрука планируют обратиться в городской совет Деражни с просьбой переименовать улицу, на которой он проживал, в его честь.

Владиславу Двораку в родном селе в Хмельницкой области открыли мемориальную доску, где его фото разместили рядом с фото других погибших из-за российско-украинской войны односельчан.

Фотографии обоих спасателей можно увидеть в центре Хмельницкого на Аллее Героев.

На Аллее Героев в центре Хмельницкого установили изображение погибших спасателей / Фото Альбины Карман

На Аллее Героев в центре Хмельницкого установили изображение погибших спасателей / Фото Альбины Карман

Коллеги говорят, что им тяжело без Сергея и Влада. И теперь у них уже не тот радостный караул, потому что нет именно их – самых веселых коллег.

Автор: Альбина Карман