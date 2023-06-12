ВАКС изменил меру пресечения депутату Киевсовета Трубицыну

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета от "Слуги Народа" Владиславу Трубицыну. Его заочно арестовали.

Также суд взыскал в бюджет 9,88 миллиона гривен залога. Напомним, что недавно ВАКС объявил Трубицына в международный розыск.

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ВАКС изменил меру пресечения Трубицыну

Как стало известно, 12 июня коллегия судей поддержала позицию прокурора САП и взыскала в доход государства 9,886 миллиона гривен залога из депутата Киевского горсовета. Его обвиняют в получении 1,39 миллиона гривен неправомерной выгоды.

Суд согласился с доводами прокурора о нарушении условий меры пресечения обвиняемым и удовлетворил ходатайство в полном объеме. Кроме того, коллегия судей ВАКС изменила меру пресечения указанному лицу на содержание под стражей,

– рассказали в САП.

После задержания Трубицына будет решен вопрос о применении этой меры пресечения.

Кроме того, в судебном заседании суд удовлетворил еще одно ходатайство прокурора САП и принял решение осуществлять специальное судебное производство по Трубицыну.

Что этому предшествовало