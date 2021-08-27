Власть готова к применению силы во время массовых акций протеста, – эксперт

Новый порядок привлечения Нацгвардии для прекращения массовых беспорядков является попыткой властей легализовать насильственный разгон акций протеста.

Об этом сообщила политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя соответствующее постановление правительства.

"20 августа Кабмин принял порядок привлечения Нацгвардии для прекращения массовых беспорядков. Так, в соответствии с документом с целью пресечения массовых беспорядков Национальная гвардия организовывает и проводит специальную операцию по пресечению массовых беспорядков и обеспечивает руководство и координацию деятельности сил и средств правоохранительных органов, привлеченных к специальной операции по пресечению массовых беспорядков", – отметила эксперт.

Она подчеркнула сходство соответствующего правительственного постановления с диктаторскими "законами 16 января".

Такие полномочия являются печальной аллюзией на "законы 16 января", принятые приспешниками Януковича. А единственное, что их отличает, то это то, что на этот раз власть приняла репрессивные нормы до начала массовых акций, а не после,

– подчеркнула Кушнир.

Также, по словам Кушнир, власти начали назначать на должности в правоохранительных органах люстрированных силовиков или тех, которые выполняли незаконные приказы во время разгона Майдана.

"Свежие примеры – назначение новых руководителей полиции Киева и Одессы. Их лояльность неоспорима, потому что люстрированные – на крючке у власти и готовы выполнять любые приказы", – сообщила Кушнир, отметив, что таким образом Банковая обеспечила себе юридическую "подушку", которой можно будет воспользоваться во время массовых акций протеста.

С помощью специально обученных людей любую протестную акцию можно превратить в беспорядки и привлечь для ее разгона военнослужащих Нацгвардии. Вполне легально, как говорил Янукович,

– подчеркнула Кушнир.