Так мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал распоряжение председателя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, которым тот фактически наделил себя правом согласовывать назначение всех работников мэрии, в том числе, заместителей городского головы.

Самоуправление – это независимая институция. И вертикаль власти пытается сейчас сделать все, чтобы управлять местным самоуправлением. Уже около 200 мэров отстранены от своих обязанностей, полномочия переданы военным администрациям. При этом мы боремся сегодня для того, чтобы построить европейскую демократическую страну. Но одновременно бороться за демократические ценности и разрушать их – это воняет авторитаризмом. Если так дальше будет продолжаться, то Киевом будет руководить человек, которого назначат "сверху", а не которого киевляне выбрали на выборах,

– отметил Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

Он отметил, что распоряжение Тимура Ткаченко является юридически ничтожным, ведь не существует никаких законных оснований для получения главой КГГА полномочий мэра Киева.

"Это все равно, что я выпущу распоряжение согласовывать со мной назначения в Кабинете Министров или в других государственных учреждениях. Есть закон о местном самоуправлении, есть закон о городе Киеве, и там никаких законных оснований на такие полномочия председателя КГГА нет. Распоряжение председателя КГГА свидетельствует о некомпетентности, а возможно и прямое злоупотребление властью. И оно по своей сути является юридически ничтожным", – заявил Виталий Кличко.

Он призвал работников киевской мэрии не выполнять незаконные указания председателя КГГА.

Хотел бы подчеркнуть, что все должностные лица должны действовать в рамках действующего законодательства. И я призываю не выполнять любые незаконные решения, чтобы потом не нести ответственность – как административную так и уголовную. Потому что это прямое нарушение закона,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, вчера председатель КГВА Тимур Ткаченко издал распоряжение №1019, которым наделил себя правом согласовывать назначение всех работников Исполнительного органа Киевсовета: от главного специалиста до заместителей Киевского городского головы. Этим же документом он обязал согласовывать с ним даже назначение и увольнение первых заместителей и заместителей председателей районных в городе Киеве государственных администраций.