Власть не должна мешать бизнесу: новые налоговые инициативы могут привести к кризису в экономике

12 мая Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

Украинские предприниматели, которых поддерживают большинство экономистов и экспертов, выступают против новых налоговых инициатив и нагрузки на бизнес.

Как отмечают специалисты, пока у нас власть пытается выжать из предпринимателей последние средства, правительства развитых стран выделяют миллиарды на поддержку бизнеса. В условиях отсутствия государственной поддержки, которая, например, есть в странах ЕС, украинский бизнес просит хотя бы не мешать выходу из кризиса.

Бизнесу сейчас очень тяжело. Понятно, что наше государство не такое богатое как Германия, Великобритания и США, и помогать в таких масштабах у нас нет возможности. Но как минимум – не мешать – это была бы хорошая государственная продуманная политика,

– сказал политолог Николай Давидюк.

Новые налоговые инициативы могут привести к кризису в экономике, сокращению налоговых отчислений и увеличению социальной напряженности.

Новоназначенный министр экономики Алексей Любченко с трибуны парламента отметил, что не стоит давить на бизнес в современных условиях.

"Я категорически против увеличения ставок на основные бюджетообразующие налоги – это НДФЛ, НДС и налог на прибыль. Надо покупать украинское, стимулировать потребительский спрос. Люди должны получать больше и тратить их на украинское. Для этого нужно перекрыть границу, чтобы не было контрабанды, все было фиксировано и находилось под государственным контролем", – отметил Любченко.

Сейчас бизнес надеется, что налоговое бремя облегчат, и это будет способствовать развитию экономики и увеличению налоговых поступлений.