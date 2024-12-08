Республиканец оценил, как на Путина повлияет новая волна войны в Сирии

Война в Сирии серьезно пошатнула позиции Москвы на Ближнем Востоке. Кремль стремительно теряет свое влияние там, что показывает всему миру слабость России.

Об этом 24 Каналу рассказал Дон Бейкон – конгрессмен-республиканец, член Комитета Палаты представителей США по вопросам Вооруженных сил, отметив, что союзниками Владимира Путина являются одни головорезы – Башар Асад, Аятолла Хаменеи, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын. Ни один нормальный человек не хотел бы иметь с ними никаких связей.

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Потери Путина в Сирии

Дон Бейкон подчеркнул, что Путин несет определенные потери. Это удар по репутации и сферах его влияния в геополитике.

Возможно, диктатору придется вывезти все свои войска из Сирии. Люди, которые выиграют борьбу там, сами по себе не такие уж и хорошие. Это исламские экстремисты, – сказал конгрессмен-республиканец.

Он выразил мнение, что они не будут союзниками Соединенных Штатов Америки, Израиля или Украины, но приятно видеть, что Асад терпит крах.

Важно! В Сирии повстанцы захватили Дамаск и резиденцию Башара Асада, свидетельством чего стали кадры из его дворца, опубликованные оппозицией. Премьер-министр страны заявил о готовности к мирной передаче власти в соответствии с волей сирийского народа.

Россия стремится к власти в Грузии

Конгрессмен-республиканец добавил, что у Путина также возникли проблемы и в Грузии. Там есть люди, как и украинцы, которые не хотят, чтобы над ними доминировал Кремль. Грузины требуют демократии, свободных рынков, верховенства права.

Они хотят быть в союзе с Западом, где люди имеют достоинство и к ним относятся как к ценным личностям. Поэтому в Грузии оказывают сопротивление пророссийской власти.

Они не хотят быть частью российской сферы влияния,

– отметил Дон Бейкон.

Напомним, в Грузии продолжаются масштабные протесты против решения правительства приостановить переговоры по вступлению в ЕС. Участники акций в Тбилиси сталкиваются с жесткими действиями полиции, которая использует водометы и проводит аресты.