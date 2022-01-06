В городе Алматы власти проводят зачистку протестующих. О планах по сдерживанию ситуации заявил посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев в эфире одного из телеканалов.

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К сожалению, очень трудно видеть такие кадры из родного города. Но я думаю, что в течение двух, максимум трех дней вся ситуация будет полностью под контролем во всех регионах,

– сказал он.

Также посол утверждает, что пока нет точной информации сколько именно людей погибли во время акций протеста.

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В полиции крупнейшего города Казахстана Алматы заявляли, что силовики убили десятки своих граждан. Сообщали, что во время столкновений на площади Республики в Алматы погибли по меньшей мере 30 протестующих.

Сотрудники казахстанского Министерства внутренних дел 6 января отправились для зачистки улиц Карасай Батыра и Масанчи. В ведомстве отмечали, что в городе продолжаются задержания и отбиваются здания.

В то же время Россия в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности уже направила свои силы в Казахстан. Первые воинские подразделения уже прибыли на территорию страны.

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