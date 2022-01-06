У місті Алмати влада проводить зачистку протестувальників. Про плани щодо стримання ситуації заявив посол Казахстану в Україні Дархан Калетаєв у ефірі одного з телеканалів.

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На жаль, дуже важко бачити такі кадри з рідного міста. Але я думаю, що протягом двох, максимум трьох днів вся ситуація буде повністю під контролем у всіх регіонах,
– сказав він.

Також посол переконує, що поки немає точної інформації скільки саме людей загинули під час акцій протесту.

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