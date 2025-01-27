Почему власть военных – это не про развитие: пример Африки

Вряд ли вы захотите прожить всю жизнь в Африке. Жить там плохо.

А могло бы быть хорошо. Африка чрезвычайно богата природными ресурсами. Там многочисленное население, большая доля молодежи, поэтому болезненные для нас проблемы депопуляции и старения им не грозят. Если вы не расист, вряд ли вы считаете, что африканцы ленивые и неумные. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.

Читайте также Мир стоит перед вызовом перезапуска всей системы

Почему же африканцы живут плохо?

За научные исследования по вопросу, почему умные и трудолюбивые люди в ресурсно богатых странах живут очень плохо, немало ученых получили Нобелевские премии. В прошлом 2024 году премия была вручена за многолетние исследования роли институтов Дарону Аджемоглу и Джеймсу Робинсону, популярное изложение их идей вы найдете в книгах "Почему нации приходят в упадок" и "Узкий коридор".

Но еще более базовой книгой является труд другого нобелевского лауреата по экономике Дугласа Норта "Насилие и общественные порядки. Основные факторы, которые повлияли на ход истории", написана в соавторстве с Джоном Уоллисом и Барри Вайнгестом.

В книге показано, как человечество тысячелетиями пыталось подчинить власть военных власти гражданских, и только тогда, когда наконец это удалось, началось общественное развитие.

Потому что в противном случае власть всегда принадлежит людям с оружием. Точнее, тем, кто командует людьми с оружием. Случайно они могут оказаться профессиональными в гражданском государственном управлении, морально безупречными и ценностно устойчивыми. Но с большей вероятностью наоборот.

Нам туда не надо

Народам Африки не удалось решить эту проблему. Поэтому большинством африканских стран управляют военные командующие, – до того момента, пока их не подвинут с руководящих должностей другие, следующие командующие.

Вот почему в Африке все плохо. Также во многих странах Азии и Латинской Америки то же самое.

Зато в Европе и Америке все хорошо, потому что там военные командующие подчиняются демократически избранной гражданской власти. А когда желают сами взять власть, уходят из армии и выдвигают свои кандидатуры на выборах.

Эйзенгауэра выбрали его бывшие солдаты, которые ему безгранично доверяли.

В последние дни многие комментаторы пишут, что армия имеет право захватить власть, если ей не нравится гражданское управление.

Именно это постоянно происходит в Африке и других упомянутых местах. Нам туда не надо.