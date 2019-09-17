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      Власть ищет компромисс с Коломойским относительно "Приватбанка", – Financial Times

      91 Читати новину українською
      Владимир Зеленский и Игорь Коломойский
      Владимир Зеленский и Игорь Коломойский / 5.ua

      Украинское правительство ищет компромисс с олигархом Игорем Коломойским по делу "Приватбанка". Это может привести к охлаждению отношений Украины с западными партнерами и МВФ.

      Глава правительства в комментарии американскому изданию Financial Times подчеркнул, что решение проблемы нужно искать вместе с МВФ.

      Это интересно: Коломойский: Из Украины никуда не уеду, потому что все растащат

      Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я никогда не отвечал за него. Я положительно настроен относительно любой риторики, направленной на поиск компромисса,
      – сказал украинский премьер-министр.

      Гончарук также сообщил, что президент Зеленский и руководитель ОП Богдан лично заниматься этим делом, несмотря на очевидный конфликт интересов как бывших сотрудников Коломойского.

      Издание считает "тревожным" знаком встречу Зеленского с олигархом в Офисе президента. Впрочем, глава государства отрицает, что обсуждал с миллиардером дело "Приватбанка".


      Встреча Зеленского с Коломойским в Офисе президента / president.gov.ua

      Коротко о национализации "Приватбанка"

      Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 миллиардов гривен.

      К слову: Коломойский: Встреча с Зеленским и обыск в "Приватбанке" никак не связаны

      Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ на это Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      13 сентября Коломойский сказал, что видит хорошее "окно возможностей" для мирового урегулирования дела "Приватбанка". В то же время, от требований компенсации за свои потери олигарх не отказывается.

      Почему президента Зеленского связывают с Коломойским?Владимиру Зеленскому еще во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1". В команде президента уверяли, что бизнесмен не имеет рычагов влияния на Зеленского.

      Однако сам Коломойский признался, что помогал ему советами – и продолжает это делать. Неоднозначным стало и назначение Андрея Богдана главой Офиса Президента. Богдан ранее был адвокатом Коломойского, а в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом не закончилось. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов. Однако, после назначения в ОПУ, Богдан заявил о прекращении адвокатской деятельности.

      Кстати, именно после победы Зеленского на президентских выборах Коломойский вернулся в Украину. До этого он проживал в Швейцарии и Израиле.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Кабинет Министров Украины Приватбанк Алексей Гончарук
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