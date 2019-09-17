FT заявила про компроміс уряду з Коломойським щодо "Приватбанку". Офіс Гончарука заперечує

Український уряд шукає компроміс з олігархом Ігорем Коломойським у справі "Приватбанку". Це може призвести до охолодження відносин України із західними партнерами та МВФ. У Гончарука назвали інформацію американського видання спотвореною.

Очільник уряду в коментарі американському виданню Financial Times наголосив, що вирішення проблеми потрібно шукати разом з МВФ.

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Ми з самого початку розуміли, що це особливе питання, тому я ніколи не відповідав за нього. Я позитивно налаштований щодо будь-якої риторики, спрямованої на пошук компромісу,

– сказав український прем'єр-міністр.

Гончарук також повідомив, що президент Зеленський і керівник ОП Богдан особисто займатимуться цією справою, попри очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Видання вважає "тривожним" знаком зустріч Зеленського з олігархом в Офісі президента. Втім, глава держави заперечує, що обговорював з мільярдером справу "Приватбанку".



Зустріч Зеленського з Коломойським в Офісі президента / president.gov.ua

Водночас, в офісі Гончарука в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" вже назвали інформацію спотвореною і такою, що не відповідає дійсності. Позицію прем'єра обіцяли оприлюднити найближчим часом.

Коротко про націоналізацію "Приватбанку"

Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

До слова: Коломойський: Зустріч із Зеленським і обшук в "Приватбанку" ніяк не пов'язані

Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.



13 вересня Коломойський сказав, що бачить гарне "вікно можливостей" для дружнього врегулювання справи "Приватбанку". Водночас, від вимог компенсації за свої втрати олігарх не відмовляється.

Чому президента Зеленського пов'язують з Коломойським?

Володимиру Зеленському ще під час передвибрчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1". У команді президента запевняли, що бізнесмен не має важелів впливу на Зеленського.



Проте сам Коломойський зізнався, що допомагав йому порадами – і продовжує це робити. Неоднозначним стало і призначення Андрія Богдана головою Офісу Президента. Богдан раніше був адвокатом Коломойського, а у 2014 році мав статус його радника як очільника Дніпропетровщини. Попри виїзд Коломойського з України, їхня співпраця з олігархом не завершилася. У 2016 році Богдан визнавав, що Ігор Коломойський є одним з його клієнтів. Проте, після призначення в ОПУ, Богдан заявив про припинення адвокатської діяльності.



До речі, саме після перемоги Зеленського на президентських виборах Коломойський повернувся в Україну. До того він проживав у Швейцарії та Ізраїлі.