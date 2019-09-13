Коломойський: з України нікуди поїду, бо все розтягнуть

Олігарх Ігор Коломойський стверджує, що не має жодних проблем із пересуванням по світу, але залишати Україну не збирається.

Коломойський вважає, що його майно знаходиметься під загрозою, якщо його не буде в Україні.

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Нехай навіть не сподіваються, я кроку звідси не зроблю. Тому що, як то кажуть, кіт з дому, а миші починають танцювати,

– заявив мільярдер на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві.

Відповідаючи на питання, хто може хотіти його від'їзду з України, він пригадав ситуацію із "Укрнафтою" у 2014 році.

У 2014 році я навіть нікуди не виїжджав, був у Дніпропетровську замість Києва, і дивіться, що трапилось. Варто було мені поїхати на день народження до Суркіса, так вони коаліційну угоду зробили і прописали, як" Укрнафту "пограбувати,

– повідомив олігарх.

Що відомо про взаємини президента Зеленського і олігарха Коломойського?

Володимиру Зеленському під час передвиборчої кампанії постійно приписували вплив олігарха Ігоря Коломойського. Однак глава держави переконував, що їх пов'язували лише спільні бізнес-інтереси щодо роботи з телеканалом "1+1".

У президента запевняли, що мільярдер не має важелів впливу на Зеленського.

Про що говорили на зустрічі в Офісі президента?10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з Ігорем Коломойським. Окрім Зеленського, на зустрічі з Коломойським був присутній голова ОПУ Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, помічник президента Сергій Шефір та міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.



В Офісі Президента заявили, що в червні під час форуму "Діалог бізнесу та влади" Зеленський закликав підприємців допомагати державі розв'язувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.



Наступного дня cпівробітники поліції прийшли з обшуком в "Приватбанк" і розпочали слідчі дії.





Зустріч Зеленського в Офісі Президента із олігархом Коломойським / president.gov.ua

Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.