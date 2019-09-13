Коломойский: из Украины никуда не уеду, потому что все растащат

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не имеет никаких проблем с передвижением по миру, но покидать Украину не собирается.

Коломойский считает, что его имущество будет под угрозой, если его не будет в Украине.

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Пусть даже не надеются, я шага отсюда не сделаю. Потому что, как говорится, кот из дома, а мыши начинают танцевать,

– заявил миллиардер на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Отвечая на вопрос, кто может желать его отъезда из Украины, он вспомнил ситуацию с "Укрнафтой" в 2014 году.

В 2014 году я даже никуда не выезжал, был в Днепропетровске вместо Киева, и смотрите, что случилось. Стоило мне поехать на день рождения к Суркису, так они коалиционное соглашение сделали и прописали, как "Укрнефть" ограбить,

– сообщил олигарх.

Что известно о взаимоотношениях президента Зеленского и олигарха Коломойского?

Владимиру Зеленскому во время предвыборной кампании постоянно приписывали влияние олигарха Игоря Коломойского. Однако глава государства убеждал, что их связывали только общие бизнес-интересы по работе с телеканалом "1+1".

У президента уверяли, что миллиардер не имеет рычагов влияния на Зеленского.

О чем говорили на встрече в Офисе президента?

10 сентября президент Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. Кроме Зеленского, на встрече с Коломойским присутствовал председатель ОПГ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, помощник президента Сергей Шефир и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

В Офисе Президента заявили, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где проходит российско-украинская война.

На следующий день сотрудники полиции пришли с обыском в "Приватбанк" и начали следственные действия.





Встреча Зеленского в Офисе Президента с олигархом Коломойским​ / president.gov.ua

Кто такой Игорь Коломойский: биография олигарха и одного из самых влиятельных людей Украины – в материале 24 канала.