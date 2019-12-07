Власть Краматорска скрыла Генплан города: судья заставил сделать его публичным

В 2018 году активист Андрей Романенко обратился в суд, чтобы получить копию Генерального плана города Краматорск. Дело в том, что сразу после утверждения план полностью закрыли от людей, поставив гриф "Для служебного пользования".

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" сообщила Ирина Шиба, эксперт по судебной реформе, восстановительному правосудию и правосудию для детей в Фонде DEJURE.

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Она объяснила, что такой прием часто используется для того, чтобы выделять землю только своим людям, а другим отказывать, ссылаясь на Генеральный план, которого никто не может увидеть.

Как рассказала Шиба, на запросы о публичной информации Романенко получал ответ, что раскрытие Генерального плана "несет угрозы национальной безопасности", а также другие абсурдные отмазки.

В результате судья Донецкого окружного административного суда Андрей Цыганенко защитил право Романенко и других жителей города на доступ к Генплану. Он удовлетворил иск активиста и отменил гриф, который скрывал план,

– отметила автор видеоблога.

И добавила, что городская власть должна не только предоставлять план на запросы о публичной информации, но и опубликовать его на официальном сайте. Однако выполнять решение чиновники не спешили.

"Потому что для них "признание грифа недействительным не означает его снятие". К тому же, решение суда они вообще не поняли, а как выполнять – мол, не знали. Поэтому обратились за разъяснением", – рассказала эксперт.

По ее словам, Цыганенко заявил, что объяснять нечего, решение написано ясно и четко. И, возможно, они "просто невнимательно читали текст или откровенно не хотели его выполнять".



Судья Андрей Цыганенко

Премию "Честь недели" получает судья Донецкого окружного административного суда Андрей Цыганенко, который защитил право жителей Краматорска на информацию о Генеральном плане города.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фонд DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очистки судейских рядов.

Полный выпуск программы "Честь и НЕчесть" – читайте и смотрите здесь.