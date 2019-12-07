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      Влада Краматорська приховала Генплан міста: суддя примусив зробити його публічним

      251 Читать новость на русском
      Центр Крамторська / uk.wikipedia.org

      У 2018 році активіст Андрій Романенко звернувся до суду, щоб отримати копію Генерального плану міста Краматорськ. Річ у тім, що одразу після затвердження план повністю закрили від людей, поставивши гриф "Для службового користування".

      Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" повідомила Ірина Шиба, експертка з судової реформи, відновного правосуддя та правосуддя для дітей у Фундації DEJURE.

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      Вона пояснила, що такий прийом часто використовується для того, щоб виділяти землю лише своїм людям, а іншим відмовляти, посилаючись на Генеральний план, який ніхто не може побачити.

      Як розповіла Шиба, на запити про публічну інформацію Романенко отримував відповідь, що розкриття Генерального плану "несе загрози національній безпеці", а також інші абсурдні відмазки.

      В результаті суддя Донецького окружного адміністративного суду Андрій Циганенко захистив право Романенка та інших жителів міста на доступ до Генплану. Він задовольнив позов активіста та скасував гриф, який приховував план,
      – зазначила авторка відеоблогу.

      Й додала, що міська влада мала б не лише надавати план на запити про публічну інформацію, а й опублікувати його на офіційному сайті. Проте виконувати рішення чиновники не поспішали.

      "Бо для них "визнання грифу нечинним не означає його зняття". До того ж, рішення суду вони взагалі не зрозуміли, а як виконувати – мовляв, не знали. Тому звернулись за роз'ясненням", – розповіла експертка.

      За її словами, Циганенко заявив, що пояснювати немає чого, рішення написане зрозуміло і чітко. І, можливо, вони "просто неуважно читали текст чи відверто не хотіли його виконувати".

      суддя Андрій Циганенко
      Суддя Андрій Циганенко

      Премію "Честь тижня" отримує суддя Донецького окружного адміністративного суду Андрій Циганенко, який захистив право жителів Краматорська на інформацію про Генеральний план міста.

      Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

      Повний випуск програми "Честь і НЕчесть" – читайте та дивіться тут.

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Шиба
      Теги: Новини України Новини Донецька Відеоблоги Судді
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