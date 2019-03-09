23:03
9 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, сегодня
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Власть РФ скоро встретится с агрессией и злобой маленького человека, – Яковина

      66 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / GettyImages

      Отныне в России запрещено публиковать информацию, которая "выражает в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и органам власти Российской Федерации". Такое решение Госдумы поможет ускорить восстание против президента РФ Владимира Путина.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

      Читайте также: Сами себя бомбить не станут: что будет делать Россия после введения американских санкций

      "Во-первых, мелкие начальники по всей стране сейчас окончательно озвереют. Ранее они боялись, что о них нехорошие дела расскажут в интернете. Сейчас они могут не бояться – из-за боязни штрафа никто ничего не напишет. Последний тормоз убрали, теперь произвол со стороны власти будет полным", – отметил журналист.

      Яковина предложил посмотреть на ситуацию со стороны простого маленького человека РФ.

      Ранее он могл хотя бы в интернете пожаловаться на чиновника, наглого ГАИшника или тупого депутата. Сейчас все это будет запрещено. Какие же варианты действий останутся для человека, которого оскорбил начальник? Можно, конечно, просто проглотить обиду, сохранив все в себе. Но в последние годы российское телевидение специально выращивало в простых россиянах злобу и агрессию. И добилось удивительных результатов. Люди там стали очень злобными и очень агрессивными. Насилие в России официально объявлено нормой,
      – подчеркнул Яковина.

      По его словам, здесь и начнется самое интересное. "Недели две назад я делал передачу о том, как по всей России начали массово ловить и бить полицейских, ФСБшников, прокуроров и тому подобную публику. Такие случаи там сейчас происходят практически через день", – рассказал Яковина.

      Видеоблог об избиении ФСБшников в России читайте здесь: По всей России стали избивать полицейских

      "Представляете себе, когда поток ненависти к власти, который выливают в интернет, будет перекрыт? Власть своими руками сделала так, что поймать и побить ее представителя на улице будет гораздо проще и безопаснее, чем написать жалобу о нем в интернете", – подчеркнул журналист .

      Фактически, Владимир Путин предложил своим холопам: "Не надо ничего писать в сети, берите в руки вилы и действуйте!". Темная, злая, глухая энергия, которая выливалась в виртуальный мир, сейчас выльется в мир реальный. Власть будет вынуждена познакомиться со своим народом уже не в фейсбуке, а на улицах, вживую,
      – подытожил Яковина.

      Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 8 марта 2019

       

      blog_ava
      Сергей Лазарев презентовал конкурсную песню к Евровидению-2019: видео
      сегодня
      620
      Теги: Новости политики Видеоблоги Цензура Новости России Владимир Путин
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 марта: Акции против Гладковских и и "русский поэт Шевченко" в Крыму
      сегодня , 22:25 Главные новости 9 марта: Акции против Гладковских и и "русский поэт Шевченко" в Крыму
      3
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      сегодня , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 1548
      Одкровення від Іздрика – про "клінічну" поезію, психотропи і Путіна: виразні фото
      сегодня , 21:20 Одкровення від Іздрика – про "клінічну" поезію, психотропи і Путіна: виразні фото
      Катерина Петренко 481
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      сегодня , 20:01 Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      Наталія Лебідь 804
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      сегодня , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 406
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук