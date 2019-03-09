Власть РФ скоро встретится с агрессией и злобой маленького человека, – Яковина

Отныне в России запрещено публиковать информацию, которая "выражает в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству и органам власти Российской Федерации". Такое решение Госдумы поможет ускорить восстание против президента РФ Владимира Путина.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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"Во-первых, мелкие начальники по всей стране сейчас окончательно озвереют. Ранее они боялись, что о них нехорошие дела расскажут в интернете. Сейчас они могут не бояться – из-за боязни штрафа никто ничего не напишет. Последний тормоз убрали, теперь произвол со стороны власти будет полным", – отметил журналист.

Яковина предложил посмотреть на ситуацию со стороны простого маленького человека РФ.

Ранее он могл хотя бы в интернете пожаловаться на чиновника, наглого ГАИшника или тупого депутата. Сейчас все это будет запрещено. Какие же варианты действий останутся для человека, которого оскорбил начальник? Можно, конечно, просто проглотить обиду, сохранив все в себе. Но в последние годы российское телевидение специально выращивало в простых россиянах злобу и агрессию. И добилось удивительных результатов. Люди там стали очень злобными и очень агрессивными. Насилие в России официально объявлено нормой,

– подчеркнул Яковина.

По его словам, здесь и начнется самое интересное. "Недели две назад я делал передачу о том, как по всей России начали массово ловить и бить полицейских, ФСБшников, прокуроров и тому подобную публику. Такие случаи там сейчас происходят практически через день", – рассказал Яковина.

Видеоблог об избиении ФСБшников в России читайте здесь: По всей России стали избивать полицейских

"Представляете себе, когда поток ненависти к власти, который выливают в интернет, будет перекрыт? Власть своими руками сделала так, что поймать и побить ее представителя на улице будет гораздо проще и безопаснее, чем написать жалобу о нем в интернете", – подчеркнул журналист .

Фактически, Владимир Путин предложил своим холопам: "Не надо ничего писать в сети, берите в руки вилы и действуйте!". Темная, злая, глухая энергия, которая выливалась в виртуальный мир, сейчас выльется в мир реальный. Власть будет вынуждена познакомиться со своим народом уже не в фейсбуке, а на улицах, вживую,

– подытожил Яковина.

Видео полного видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 8 марта 2019