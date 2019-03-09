Влада РФ скоро зустрінеться з агресією та злобою маленької людини, – Яковина

Відтепер в Росії заборонено публікувати інформацію, яка "висловлює в непристойній формі явну неповагу до суспільства, держави та органам влади Російської Федерації". Таке рішення Держдуми допоможе прискорити повстання проти президента РФ Володимира Путіна.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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"По-перше, дрібні начальники по всій країні зараз остаточно озвіріють. Раніше вони боялися, що про їх нехороші справи розкажуть в інтернеті. Зараз вони можуть не боятися – через острах шрафу ніхто нічого не напише. Останнє гальмо прибрали, тепер свавілля з боку влади буде повним", – зазначив журналіст.

Яковина запропонував подивитися на ситуацію з боку простої маленької людини РФ.

Раніше вона могла хоча б в інтернеті поскаржитися на чиновника, нахабного ДАІшника або тупого депутата. Зараз все це буде заборонено. Які ж варіанти дій залишаться для людини, яку образив начальник? Можна, звичайно, просто проковтнути образу, зберігши все в собі. Але в останні роки російське телебачення спеціально вирощувало в простих росіян злобу і агресію. І домоглося дивовижних результатів. Люди там стали дуже злісними і дуже агресивними. Насильство в Росії офіційно оголошено нормою,

– підкреслив Яковина.

За його словами, тут і почнеться найцікавіше. "Тижнів зо два тому я робив передачу про те, як по всій Росії почали масово ловити і бити поліцейських, ФСБшників, прокурорів і тому подібну публіку. Такі випадки там зараз відбуваються практично через день", – розповів Яковина.

Відеоблог про побиття ФСБшників в Росії читайте тут: По всей России стали избивать полицейских

"Уявляєте собі, коли потік ненависті до влади, який виливають в інтернет, буде перекрито? Влада своїми руками зробила так, що піймати і побити її представника на вулиці буде набагато простіше і безпечніше, ніж написати скаргу про нього в інтернеті", – наголосив журналіст.

Фактично, Володимир Путін запропонував своїм холопам: "Не треба нічого писати в мережі, беріть в руки вила і дійте!". Темна, зла, глуха енергія, яка виливалася у віртуальний світ, зараз виллється в світ реальний. Влада буде змушена познайомитися зі своїм народом вже не в фейсбуці, а на вулицях, наживо,

– підсумував Яковина.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 8 березня 2019