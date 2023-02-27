Расслабляться не стоит, – власти Киевщины предупредили о возможной новой атаке России

Российские военные ночью 27 февраля атаковали Украину дронами-камикадзе. Большинство "Шахидов" были сбиты в небе над Киевской областью, после чего местные власти призывают не расслабляться.

Очередную атаку "Шахидами" в эфире телемарафона прокомментировал Михаил Шаманов, представитель Киевской городской военной администрации, пишет 24 Канал. Он напомнил, что вокруг Киева были сбиты 9 беспилотников.

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Россия может атаковать ракетами

Михаил Шаманов отметил, что Россия атаковала "Шахидами" в две волны и пыталась максимально растянуть атаку во времени. По его словам, это старая тактика, во время которой противник пытался реализовать тактические цели, в том числе истощить силы ПВО.

К счастью, в результате атаки "Шахидами" в Киевской области нет пострадавших и разрушений. Однако Михаил Шаманов предостерег, что не следует расслабляться, поскольку Россия может атаковать ракетами.

Не стоит расслабляться, ведь мы знаем, что враг в последнее время применяет смешанную тактику против Украины. То есть, сначала запускает "Шахиды", чтобы разведывать, где находятся силы противовоздушной обороны или истощить ПВО, а затем запускает ракеты,

– заявил спикер КГВА.

Россия вывела в Черное море носитель "Калибров"

В понедельник, 27 февраля, Россия снова вывела в Черное море носитель высокоточных ракет типа "Калибр". Поэтому украинские военные предупреждают о вероятности ракетных обстрелов.

Оккупанты держат в Черном море 6 кораблей, из которых один подводный ракетоноситель. Этот подводный ракетоноситель снаряжен 4 "Калибрами"

Ранее спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк информировала, что россиянам достаточно несколько часов, чтобы вывести в море ракетоноситель

Оккупанты атаковали "Шахидами": что известно